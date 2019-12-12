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Aytemiz ve Castrol "yolların efendisi" kamyoncularla Bursa'da Buluştu
İSTANBUL (AA) - Aytemiz ve Castrol, "yolların efendisi" kamyoncular için Bursa'da bir etkinlik düzenledi. Aytemiz'den yapılan açıklamaya göre, Aytemiz'in Bursa Hamit Karadayı istasyonunda düzenlediği etkinlikte uzun yol şoförleri...
Ekonomi 12.12.2019, 12:23
İSTANBUL (AA) - Aytemiz ve Castrol, "yolların efendisi" kamyoncular için Bursa'da bir etkinlik düzenledi.
Aytemiz'den yapılan açıklamaya göre, Aytemiz'in Bursa Hamit Karadayı istasyonunda düzenlediği etkinlikte uzun yol şoförleri hem keyifli bir mola verdi hem de futbol camiasının önde gelen isimlerinden Yılmaz Vural'la sohbet etme imkanı buldu.
Kamyoncuların ihtiyaçlarına özel birçok ürünün hediye edildiği etkinlikte, kamyoncular keyifli bir mola vermiş oldular.
Zamanlarının büyük kısmını yollarda geçiren kamyoncular, etkinliklerin yanı sıra futbol camiasının önde gelen isimlerinden Yılmaz Vural'la buluşma fırsatı yakalayarak, yollara zihnen ve bedenen en iyi şekilde nasıl hazırlanılacağına dair sohbet ettiler.
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