AYEDAŞ'ın Mobil 186 uygulaması yenilendi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ (AYEDAŞ) tarafından elektrik abonelerine dijital hizmet veren "Mobil 186" uygulamasının yenilendiğini bildirdi.

AYEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, güncellenen uygulamayla müşteriler konum ve fotoğraf paylaşarak arıza kaydı oluşturacak ve planlı kesintiler hakkında detaylı bilgi sahibi olabilecek.

IOS ve Android işletim sistemli cihazlar üzerinden 20 bin kişinin kullandığı yeni uygulama ile aboneler planlı kesintileri harita üzerinde görebilecek.

Ayrıca kullanıcılar uygulama sayesinde özel haber ve kampanyalardan haberdar olacak.