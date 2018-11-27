Aydın-Denizli Otoyolu Projesi ihalesi

ANKARA (AA) - Aydın-Denizli Otoyolu Projesi'nin yap-işlet-devret (YİD) modeliyle yapılması amacıyla gerçekleştirilen ihalede 2 konsorsiyum teklif sundu.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nde yapılan ihalede, Komisyon Başkanı ve Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tutaş, Aydın-Denizli Otoyolu Projesi'nin YİD modeliyle gerçekleştirileceğini söyledi.

İhalesi yapılacak kesimin İzmir'den Antalya'ya (Alanya) kadar kesintisiz ulaşım sağlayacak otoyolun 154 kilometrelik ikinci etabını kapsadığını belirten Tutaş, Aydın-Denizli Otoyolu ile sonraki etaplarda ihalesi yapılacak Denizli-Burdur ve Burdur-Antalya otoyollarının tamamlanmasıyla İzmir-Antalya hattındaki 580 kilometrelik devlet yolunda 6-7 saat süren seyahatin, 440 kilometrelik otoyolla 3-3,5 saate ineceğini ve bu sayede iki turizm kentinin birbirine bağlanacağını bildirdi.

Tutaş, Aydın-Denizli Otoyolu Projesi'nin, Aydın ve Denizli gibi kentleri birbirine bağlamanın yanında, Pamukkale, Efes antik kentleri gibi önemli turizm merkezlerine de ulaşımı kolaylaştıracağını dile getirdi.



Bu sayede, Ege Bölgesi'ndeki turizm, tarım ve ticaret bölgelerine güvenli ve konforlu şekilde kara yoluyla ulaşılacağını vurgulayan Tutaş, söz konusu ihale için 4'ü yabancı, 13'ü yerli olmak üzere toplam 17 şirketin ihale dökümanı satın alarak başvuru yaptığını ifade etti.



Tutaş, proje hakkındaki teknik bilgileri de aktararak, şunları kaydetti:



"Otoyol bünyesinde 19 köprülü kavşak, 33 köprü, 19 viyadük ile 5 hizmet tesisi yer almakta olup, yapım süresi 3 yıl olarak planlanmıştır. Geçiş ücretleri otomobil ve kilometre bazında 5 avro/sent olarak ücretlendirilecektir."



Tutaş'ın konuşmasının ardından yapılan ihalede iki konsorsiyum teklif verdi. İhale sonucu, dokümanların ayrıntılı incelemesi sonrası Görevlendirme Komisyonu kararıyla resmiyet kazanacak.

İhaleye teklif veren firmalar şöyle:

- Powerchina International Group Limited, Powerchina Road Bridge Group Co. Ltd., Özgün İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığı



- Bergiz İnşaat AŞ ve Arda Müh. San. ve Tic. AŞ iş ortaklığı

