İSTANBUL (AA) - Aydem ve Gediz Elektrik, kağıt kullanımını ortadan kaldırmak amacıyla tüketicilere faturalarını e-posta veya kısa mesaj yoluyla gönderecek.

Aydem ve Gediz Elektrik'ten açıklamaya göre, tüketiciler, fatura bildirim tercihini değiştirerek "e-arşiv fatura" uygulamasına dahil olabilecek ve elektrik faturasını e-posta veya kısa mesaj olarak alabilecek.



Söz konusu uygulamadan yararlanmak isteyen tüketicilerin öncelikle sözleşme hesaplarına ait iletişim bilgilerini güncellemeleri gerekecek. Tüketiciler daha sonra Aydem ve Gediz Elektrik'in internet siteleri üzerinden veya en yakın müşteri ilişkileri merkezinde başvuru formu doldurarak fatura bildirim tercihlerini değiştirebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydem ve Gediz Elektrik Bilgi Teknolojileri Müdürü Osman Marangoz, yaklaşık 4,7 milyon müşteriye elektrik tedarik hizmeti verdiklerini belirtti.

Kağıt kullanımını ortadan kaldırmak amacıyla e-arşiv fatura uygulamasına geçtiklerini kaydeden Marangoz, "(Geleceğe Enerjimiz Kalsın, Hayatımız Enerji!) Bu sloganla dijital dönüşüm çalışmalarımızı hızla sürdürmekteyiz ve sürdürülebilir bir dünya için çevreyle dost kalmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.