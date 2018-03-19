Aydem ve Gediz Elektrik yeni yazılım sistemine geçti

İSTANBUL (AA) - Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ ve Gediz Elektrik Perakende Satış AŞ, müşterilerine daha hızlı ve kaliteli hizmet sunabilmek için bugün itibarıyla "SAP yazılım sistemine" geçti.



Aydem ve Gediz Elektrik'ten yapılan ortak açıklamaya göre, kurumsal kaynak planlama yazılım sistemlerinden olan SAP sistemi ile müşteriler tüm işlemlerini tesisat numarası yerine artık aboneliklerine özel tanımlanan sözleşme hesap numarası ile gerçekleştirebilecek.

Yeni sistemle birlikte iş süreçlerindeki manuel işlemlerin azaltılması müşterilere daha kaliteli ve kesintisiz hizmet sunulması için, sözleşme hesap numaraları abonelere SMS ve e-posta yolu ile iletildi.

İletişim bilgilerinin güncel olmaması nedeniyle sözleşme hesap numaraları iletilemeyen tüketiciler ise aboneliklerine özel tanımlanan sözleşme hesap numaralarını 0 850 800 0 186 numaralı İletişim Merkezini arayarak, en yakın Müşteri İlişkileri Merkezleri’ne giderek veya Aydem ve Gediz web sitelerini ziyaret ederek öğrenebilecekler. Ayrıca söz konusu numaralar ilk fatura döneminden itibaren elektrik faturalarının sol üst tarafında da yer alacak.

Aydın, Denizli ve Muğla illerinde yaşayan Aydem Elektrik müşterileri sözleşme hesap numaralarını www.aydem.com internet sitesi üzerinden, İzmir ve Manisa illerinde yaşayan Gediz müşterileri ise numaralarını www.gediz.com sitesinden eski tesisat numarası bilgilerini kullanarak öğrenebilecek.



Aydem ve Gediz şirketleri, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla başta olmak üzere tüm Türkiye’de 4,8 milyon aboneye elektrik tedarik hizmeti sunuyor.

