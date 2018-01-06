Ayakkabı ihracatında rekor beklentisi

ANKARA (AA) - Ayakkabı ihracatının bu yıl 1 milyar doları aşarak rekor kırması bekleniyor.

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanvekili Hüseyin Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yılın ocak-kasım döneminde Türkiye'nin ayakkabı ihracatının 709 milyon dolar, ithalatının 615 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini, sektörde ilk kez ihracatın ithalatı geçtiğini söyledi.

2017 sonu itibarıyla dış ticaret fazlasının 100 milyon dolar civarında olacağını vurgulayan Çetin, bu yıl da özellikle Rusya pazarında çok ciddi bir canlanma beklediklerini bildirdi.

Çetin, bu ülkeden ciddi talep geldiğine işaret ederek, "10 zincir mağazanın yetkilileri mal almak için Türkiye'ye geldi. Bunlardan bir tanesi Adana, Konya ve İstanbul'da ofis açtı. Bu gelişmelerin de etkisiyle 2018'de 1 milyar dolar ihracat barajını aşarak sektörde tarihi rekor kıracağız." dedi.

Rusya dışında, Avrupa Birliği, Arap ülkeleri, ABD ve eski Doğu Bloku ülkelerine ihracatta geçen yıl artışlar yaşandığını dile getiren Çetin, Ukrayna'da 25-28 Ocak'ta düzenlenecek fuara 30'un üzerinde yerli firmanın katılacağını, fuarda alınacak siparişlerin ihracata etkisinin gelecek aylarda görüleceğini belirtti.

"İthalat önlemlerini destekliyoruz"

Sektör ithalatını yakından ilgilendiren ve aralık ayında yürürlüğe giren ilave gümrük vergilerini de değerlendiren Çetin, söz konusu düzenlemelerin Türkiye'nin gümrük muafiyeti tanımadığı Uzakdoğu menşeli ürünlerin AB ülkeleri üzerinden yurda sokulmasına yönelik bir önlem olduğunu bildirdi.

Çetin, anılan önlemlerin vergi kaçırılmasını engellemesi açısından önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye ayakkabı sektöründe Avrupa'nın birinci, dünyanın 6. üretim merkezi konumunda. Yıllık 500 milyon çift üretim kapasitemiz var. Hal böyleyken ayak sağlığına uygun olmayan malların yurda sokulmasının önlenmesi gerekir. Bu anlamda bu tip vergi düzenlemelerini önemsiyor ve destekliyoruz."

Muhabir: Erdal Çelikel