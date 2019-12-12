Axess'ten yeni yıl avantajları

İSTANBUL (AA) - Axess, yeni yıl alışverişlerinde de kazandırmaya devam ediyor.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, Axess kaybolmayan chip-paralar ile müşterilerine kazandırmanın yanında biriktirme ayrıcalığı da sağlıyor.

Axess Mobil'in ikinci yaşına özel çekilişle Axess, kullanıcılarına 200 adet elektrikli scooter hediye ediyor. Tek seferde 50 liralık harcama yapan Axess kullanıcıları, her 50 liralık alışverişleri için 1 çekiliş hakkı kazanıyor.

Amazon ile birlikte düzenlenen kampanyayla Axess, aralık ayında Amazon.com.tr’de alışveriş yapan kullanıcılarına yaptıkları ilk 750 lira ve üzeri alışverişlerinde 75 lira chip-para hediye ediyor.

Axess'in yeni yıla özel olarak CarrefourSa ile düzenlediği kampanya da Axess kullanıcılarına chip-para kazandırıyor. Axess kullanıcıları, aralık ayı boyunca CarrefourSA'lar ve carrefoursa.com'dan farklı günlerde yapacakları 2 defa 200 lira ve üzeri alışverişlere 20 lira chip-para kazanıyor.

Axess kullanıcıları, aralık ayında Zorlu Alışveriş Merkezi'nde kampanyaya dahil Axess üye iş yerlerinden yapacakları her 200 lira alışverişlerine 20 lira chip-para, toplamda 100 lira chip-para kazanıyor. Axess sahiplerinin kampanyaya katılmak için ilk harcamadan önce Axess Mobil'den "Hemen Katıl" butonunu tıklamaları yeterli olacak.

Axess Mobil üzerinden ilk harcamadan önce "Hemen Katıl" butonu tıklayan Axess kullanıcıları, Watsons'ta yapacakları 100 lira ve üzeri ilk alışverişe 20 lira chip-para kazanıyor.

Apple'ın premium satıcısı Troy ile hazırlanan yeni yıl kampanyasında Axess kullanıcıları, aralık ayında Troy mağazaları ve troyestore.com'da iPhone 11 ya da başka bir ürün için yapacakları ilk 5 bin lira ve üzeri harcamalarında 400 lira indirim kazanıyor. Kampanyaya katılmak için ilk harcamadan önce Axess Mobil'den "Hemen Katıl" butonuna tıklanması yeterli olacak.





- Gittigidiyor'dan Vestel'e avantajlı kampanyalar





Axess müşterileri, Axess Mobil'e özel koton.com'da 200 lira ve üzeri alışverişlerde 50 lira indirimin yanında peşin fiyatına 6 taksit ayrıcalığından da yararlanıyor. İlk harcamadan önce Axess Mobil'den "Promosyon Kodu Al" butonuna tıklanması ve promosyon kodu alınması yeterli oluyor. Boyner'de aralık boyunca yapılacak alışverişlerin ödemeleri, 2020'de ve 6 ay vadeli olarak yapılabiliyor.

Vestel'den televizyon, mobil cihazlar, beyaz eşya, küçük ev aletleri almak isteyen kullanıcılara ekstra 4 taksit imkanı sağlanıyor. Aralık ayı boyunca kampanyaya dahil olan Vestel bayisi Axess üye iş yeri satış noktalarında vade farksız 200 lira ve üzeri 2-14 taksitli işlemler için fazladan 4 taksit eklenebiliyor.

Gittigidiyor'dan alışveriş yapacak Axess sahiplerine peşin fiyatına 6 taksit ayrıcalığı sunuluyor.

Tatilsepeti'nden 2020 için yapılan yurt içi rezervasyonlarda 12 aya, yurt dışı rezervasyonlarda ise 6 aya varan taksit fırsatından yararlanılabiliyor.