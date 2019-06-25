Axess Mobil'den 7’de 7 kampanyası ile 200 TL chip-para

İSTANBUL (AA) - Axess Mobil, giyimden markete, kozmetikten ulaşıma, elektronikten restorana ve akaryakıta birbirinden değerli birçok sektörde chip-para kazanma imkanı sunuyor.
Birbirinden kazançlı bu kampanyalara 1 hafta boyunca katılarak her bir kampanyanın şartını 31 Temmuz’a kadar yerine getiren Axessliler toplamda 200 TL'ye varan chip-para kazanma fırsatını yakalıyor.
"Axess’le kazanmamak imkansız" sloganıyla Axess Mobil uygulamasında giyimden markete, kozmetikten ulaşıma, elektronikten restorana ve akaryakıta birbirinden değerli birçok sektörde chip-para kazanma imkanı sunuyor.