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Avrupa Merkez Bankasından küresel ekonomide belirsizlik açıklaması

ECB Başkanı Lagarde, "Dünya ekonomisinin genel görünümü durgun ve belirsiz olmayı sürdürüyor. Bu durum, Avro Bölgesi mal ve hizmetlerine olan talebi düşürmekle birlikte iş ve yatırımları etkiliyor." dedi.

Ekonomi 02.12.2019, 19:25
Avrupa Merkez Bankasından küresel ekonomide belirsizlik açıklaması
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BRÜKSEL (AA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi'ndeki konuşmasında, Avro Bölgesi büyümesinin zayıf kaldığını, GSYH'nın 3'üncü çeyrekte sadece yüzde 0,2 oranında arttığını anımsattı.

Uzun süreli ekonomik yavaşlamanın fiyat gelişimlerini etkilediğini hatırlatan Lagrade, "Dünya ekonomisinin genel görünümü durgun ve belirsiz olmayı sürdürüyor. Bu durum, Avro Bölgesi mal ve hizmetlerine olan talebi düşürmekle birlikte iş ve yatırımları etkiliyor." diye konuştu.

Küresel gelişmelerden en fazla imalat sanayinin etkilendiğini belirten Lagarde, tüketim, işgücü piyasası, tüketici güveni ve harcamaların olumlu devam ettiğini anlattı.

Büyümenin dış faktörler nedeniyle azaldığı durumlarda bile para politikasıyla makul finansman koşulları sağlanabileceğini anımsatan Lagarde, "Uygun koşullarda düzenli bir kredi ile desteklenen hanehalkı ve şirketler daha fazla tüketim ve yatırım yapabilir." ifadesini kullandı.

Lagarde, kripto para ve sabit fiyatlı kripto para birimleri gibi gelişimlerin doğru düzenlemeler ve denetim yoluyla riskler azaltılırsa faydalı olacağını vurguladı.

Muhabir: Ata Ufuk Şeker

#ekonomi
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