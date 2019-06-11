Avrupa ile yüksek standartlı demir yolu bağlantısı için imzalar atıldı

ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi Çerkezköy-Kapıkule Kesimi Yapım Sözleşmesi İmza Töreni'nde yaptığı konuşmada, İstanbul Havalimanı, Marmaray Tüp Geçidi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu ve Avrasya Tüneli gibi büyük projelere bir yenisini daha ekleyecek olmanın mutluluğunun yaşandığını söyledi.

Son 16 yılda ulaştırma altyapılarını iyileştirmek, bu ağları genişletmek ve uluslararası taşımacılık güzergahlarındaki eksik bağlantıları tamamlamak üzere yaklaşık 600 milyar lira yatırım gerçekleştirdiklerini ifade eden Turhan, bu süreçte kamu kaynaklarıyla sınırlı kalmadıklarını, yap-işlet-devret mekanizmasını da etkin olarak kullanarak dev projelere imza attıklarını dile getirdi.

Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı ile Ankara-İstanbul Hızlı Tren Hattı Köseköy-Gebze kesimi, Irmak-Karabük-Zonguldak Demir Yolu Hattı ve Samsun-Kalın Demir Yolu Hattı projelerinde olduğu gibi kamu kaynaklarına AB hibelerini de eklediklerini anlatan Turhan, "Ülkemiz, kıtaları birbirine bağlayan konumdaki küresel ticaret güzergahlarının odağında yer alıyor. Bu sebeple de bölgesel ve bölgeler arası bağlantıların geliştirilmesinde Türkiye'nin jeostratejik konumun önemi bulunuyor." diye konuştu.

Bu önemin farkındalığıyla ülkenin ulaştırma politikalarını son dönemde, bölgesindeki ulaştırma koridorlarına yönelik tamamlayıcı ve kapsayıcı bakış açısıyla şekillendirmeye çalıştıklarını belirten Turhan, bir yandan yurt içinde ulaşım alanında çok modlu bağlantı sağlamaya çalışırken diğer yandan koridor nosyonuyla kıtalar arasında kesintisiz ve kaliteli altyapılar tesis ettiklerini bildirdi.

Londra'dan Pekin'e uzanan Demir İpek Yolu'nu başından beri önemsediklerini ve sorumluluklarının gereğini yerine getirdiklerini vurgulayan Turhan, şöyle devam etti:

"Yine bu hatta taşımacılık faaliyetlerinin en etkin şekilde gerçekleştirilmesini de oldukça önemsiyoruz. Bu dev proje açısından Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı'nın 30 Ekim 2017'de hizmete açılmasının çok anlamlı bir dönüm noktası olduğunu özellikle hatırlatmak isterim. İmzasını atacağımız, Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı Çerkezköy-Kapıkule kesimiyle hattın yük taşıma kapasitesi önemli oranda artacak. Bu kesimin yapımı için 275 milyon avro AB hibesi kullanacağız. Tamamlanmasıyla da Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısına kavuşmuş olacağız."

Turhan, Türkiye-AB mali iş birliği süreci içinde Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı Projesi'nin hayata geçirilmesinin kolay olmadığına işaret ederek, sözleşme imzalama aşamasına gelinmesinin arkasında her iki taraf yetkililerinin 10 yıllık emeğinin bulunduğunu ifade etti.

Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı'nın gerçekleşmesindeki rolü ve katkılarından dolayı AB Komisyonunun Hareketlilik ve Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc'a şükranlarını sunan Turhan, "Çünkü bu hattın, Türkiye-AB ilişkilerinin ulaştırma ve mali iş birliği alanlarında kaydettiği en önemli mesafelerden biri olma gibi sembolik bir yönü de bulunmaktadır. Projenin temelini 18 Temmuz'da Çerkezköy'de Bulc ile birlikte atmanın mutluluğunu yaşayacağız." dedi.

Turhan, Avrupa Birliği ile bütünleşme sürecini her manada daha görünür kılacak projenin, her iki taraf için de hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Bakan Turhan ile AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'in şahitliğinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdem Direkler, Avrupa Birliği Sosyal ve Ekonomik Kalkınma Bölüm Başkan Yardımcısı Tibor Sztaricskai ile Kolin İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Celal Koloğlu tarafından sözleşme imzalandı.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger de törende yaptığı konuşmada, AB ile Türkiye arasındaki sözleşmeyi imzalamak için uzun süreden beri çalıştıklarını belirterek, gelinen aşamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Demir yolu alanında verilen bu desteğin AB olarak Türkiye'ye sundukları genel destekler açısından önemine dikkati çeken Berger, "AB dışında tek seferde verilen en büyük hibe projesi sözleşmesi Türkiye'ye tahsis edilmiş durumda. Gelecekte de benzer projelerin gerçekleşeceğine eminim." ifadesini kullandı.

Berger, projeyi "AB ve Türkiye arasında çok önemli bir ulaştırma projesi" olarak nitelendirerek, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Demir yolları refah ve ümran tevlit eder." sözünü hatırlattı.

Christian Berger, AB ve Türkiye'nin önemli iki ticaret ortağı olduğuna işaret ederek, "Amacımız bunu daha da geliştirmek. Bu tren yolu hattıyla daha fazla ürünü ülkelerimiz ve Türkiye arasında taşıyabileceğiz." diye konuştu.

Projenin, Türkiye'nin Asya ile Avrupa'daki toprakları arasındaki taşımacılığa önemli katkısı olacağını belirten Berger, Londra'dan Türkiye'ye kesintisiz bir ulaşım hattı sağlanacağını bildirdi.

Türkiye'ye ekonomi ve hukuk alanlarındaki reformlar başta olmak üzere desteklerinin devam ettiğini anlatan Berger, Gümrük Birliğinin özellikle son 20 yılda ticari ilişkilere olan katkısına değindi.

Berger, projenin Türkiye'nin AB'ye katılım sürecine katkı sağlayacağını ifade ederek, "Türkiye, AB için çok önemli, kilit bir ortaktır ve Türkiye'nin stratejik olarak önemli bir komşu olduğunu hatırlatmak isterim." dedi.

"IPA fonları ulaştırma sektöründe etkin kullanılıyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü ve Program Otoritesi Başkanı Erdem Direkler, Sultan 2. Abdülhamit ile başlayan, Mustafa Kemal Atatürk ile devam eden 'ülkeyi demir ağlarla örme' ülküsünün, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2003'ten itibaren ortaya koyduğu politika ve projelerle yeniden canlandırıldığını söyledi.

Direkler, bu ülkünün hayata geçirilmesi aşamasında kamu imkanlarının yanı sıra AB hibelerinin (IPA) de kullanıldığını bildirdi.

Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı Çerkezköy-Kapıkule kesiminin yapımı işinin de IPA fonlarıyla yapılacak işlerin önemli bir örneğini oluşturduğunu vurgulayan Direkler, "Ulaştırma sektörü IPA fonlarının oldukça etkin kullanıldığı bir alan. Bakanlığımız ise program otoritesi olarak IPA sürecinin önemli aktörlerinden birisi." dedi.

Demir yollarına 126 milyar lira yatırım

TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun da doğu-batı ulaşım aksının orta koridoru üzerinde bulunan bir ülke olarak son yıllarda demir yolu yük ve yolcu taşıma payını artırmaya yönelik önemli projeler hayata geçirildiğini belirterek, "Demir yolunun öncelikli ulaşım politikası olarak kabul edildiği 2003'ten bugüne demir yollarımıza 126 milyar lira yatırım yapıldı. Bu yatırımlarla konvansiyonel hatlarımızın tamamını iyileştirirken, elektrikli ve sinyalli hale getiriyoruz. 7 ilimiz ve nüfusumuzun yüzde 40'ına hizmet veren bin 213 kilometre yüksek hızlı ve hızlı demir yolu hatlarımızı yaygınlaştırmak için çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Yapım sözleşmesi imzalanan toplam 530 milyon avro sözleşme bedelli Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı'nın 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminin finansmanında da 275 milyon avro IPA hibe fonu kullanılacağını anlatan Uygun, bu projeyle ülkedeki demir yolu projeleri için Avrupa Birliği hibe fonlarından bugüne kadar sağlanan finansman tutarının 752 milyon avroya ulaşacağını söyledi.

"Türkiye projeyle dünyanın birleştirici gücü olma misyonunu geliştirecek"

Kolin İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Celal Koloğlu, Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı'nın Çerkezköy-Kapıkule kesiminin yapımı işinin öneminin kıtaların birleşmesine vereceği katkıda saklı olduğunu belirterek, "Tüm büyük ulaştırma projelerini vatandaşlarımızın, insanlığın hizmetine sunan Türkiye, bu projeyle dünyanın birleştirici gücü olma misyonunu geliştirecektir." ifadesini kullandı.

Hattın tamamlanmasıyla Türkiye ile Avrupa arasında yeni ve kalıcı taşımacılık uygulamasının devamlı hale geleceğini vurgulayan Koloğlu, daha hızlı, verimli ve ekonomik ulaştırma projelerinin en güzel örneği olacak hatla ülkenin küresel rekabette bir adım öne geçeceğini dile getirdi.

Muhabir: Arife Yıldız Ünal,Ayşe Böcüoğlu Bodur,Tuğçenur Yılmaz



