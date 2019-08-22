Avis'ten online ödemede yüzde 30 indirim

İSTANBUL (AA) - Araç kiralama şirketi Avis, online ödeme yapan müşterilerine yüzde 30 indirim avantajı sağlıyor.
Kampanyadan yararlanmak isteyen müşterilerin www.avis.com.tr üzerinden rezervasyon ve ödeme gerçekleştirmesi yeterli oluyor.
İSTANBUL (AA) - Araç kiralama şirketi Avis, online ödeme yapan müşterilerine yüzde 30 indirim avantajı sağlıyor.Şirketten yapılan açıklamaya göre, müşterilerine prestijli hizmet ve avantajlı kampanyalar sunmaya devam eden Avis’ten araç...
İSTANBUL (AA) - Araç kiralama şirketi Avis, online ödeme yapan müşterilerine yüzde 30 indirim avantajı sağlıyor.
Kampanyadan yararlanmak isteyen müşterilerin www.avis.com.tr üzerinden rezervasyon ve ödeme gerçekleştirmesi yeterli oluyor.