AÜ Rektörü Naci Gündoğan'dan OSB'ye ziyaret

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli'yi ziyaret etti.

Seçimlerdeki başarısından dolayı Başkan Küpeli'yi tebrik eden Rektör Gündoğan, OSB'nin Eskişehir için önemli bir değer olduğunun altını çizerek, "Kamu üniversitesi ve sanayi işbirliğinin odak noktası sanayidir. Her zaman üniversite ve sanayinin birlikte proje üretmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

Gündoğan, Kalkınma Bakanlığı projesi URAYSİM ile Sismik İzolatörü Test Merkezi gibi merkezlerin bulunduğu AÜ'nün havacılığın önde gelen eğitim alanlarından olduğuna işaret ederek, işbirliği içinde hareket etmekten mutlu olacağını kaydetti.

Küpeli ise, Rektör Gündoğan'ı her zaman yanlarında olduğunu hissettiğini belirterek, "Üniversitelerimizle işbirliği yapmamız hem sanayicimiz hem de üniversitelerimiz için önemli. Kamu, üniversite, sanayi iş birliğini daha fazla ön plana çıkartarak, buralardan sanayicilerimize fırsatlar yaratmalıyız. Üniversitelerimizin havacılık ve raylı sistemler konusunda birçok proje üretebileceğini düşünüyoruz. Ve bu konuyla ilgili biz sanayiciler her zaman taşın altına elimizi koymaya hazırız." diye konuştu.