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ATO'nun "hasta kabul personeli" sertifika töreni

- ATO Başkanı Baran: - "Yeni kurslar açarak, Türkiye'nin istihdamına katkı sağlamak istiyoruz"

02 Ocak 2018 Salı 11:45
ATO'nun
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ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odasının (ATO) sağlık sektörüne nitelikli eleman kazandırmak amacıyla Kırıkkale Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi (SEM) iş birliğiyle düzenlediği, İŞKUR destekli "hasta kabul personel eğitimi"ni başarıyla tamamlayan 121 kursiyere sertifikaları törenle verildi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, ATO Akademi kapsamında düzenlenen eğitimde, 121 kursiyere, hastanelerde "hasta kabul" personeli olarak görev yapabilecek donanıma ulaşabilmeleri için bilgisayardan temel sekreterliğe, kişisel gelişimden işaret diline, tıbbi bilgilerden tedavi hizmetlerine kadar 216 saatlik teorik, 60 saatlik de uygulamalı eğitim verildi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, sertifika töreninde yaptığı konuşmada, eğitim programının başarıyla tamamlandığını belirterek, hasta kabul personel eğitimiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliğine de katkıda bulunduklarını bildirdi.

Ankara'daki ticari alanların tamamının meslek komiteleri aracılığıyla ATO'da temsil edildiğini hatırlatan Baran, "Ankara'daki bütün sektörlerde ihtiyaç duyulduğunda bu eğitimleri yapmayı görev biliyoruz. Yeni kurslar açarak Türkiye'nin istihdamına katkı sağlamak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Baran, başkentteki özel sağlık kuruluşu temsilcilerine de sertifika alan kursiyerlere istihdam imkanı sağlamaları çağrısında bulundu.

Türkiye'nin sağlık alanında ciddi mesafeler katettiğini vurgulayan Baran, yurt dışından gelen yabancı hastaların ülkeye döviz kazandırdığını kaydetti. Baran, yapımı devam eden iki şehir hastanesinin tamamlanmasıyla Ankara'nın 15 bin hasta yatağı kapasitesine ulaşacağını ve nitelikli sağlık elemanı ihtiyacının artacağını belirtti.

ATO Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Şahin de hastaların, sağlık kuruluşlarında ilk karşılaştıkları kişiler olan hasta kabul ve refakat personelinin iyi eğitilmesi gerektiğini ifade etti.

Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Yardımcısı Üzeyir Yıldırım ise şehir hastanelerinin açılmasıyla personel ihtiyacının artacağına dikkati çekerek, bu tür kurslarının devamlı olması gerektiğini bildirdi.

Kırıkkale Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi Müdürü Ertuğrul Karakaya da işverenlerin nitelikli eleman bulmakta sıkıntı çektiğini belirterek, hasta kabul personel eğitimini tamamlayan kursiyerlerin istihdamı konusunda işverenlerden ve İŞKUR'dan destek istedi.

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ATOATO Başkanı Gürsel BaranHasta Kabul Personeli
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