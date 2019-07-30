ATO'nun Gölbaşı temsilciliği açıldı

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odasının (ATO) Gölbaşı Belediye Başkanlığı'ndaki temsilciliği düzenlenen törenle hizmete girdi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, törendeki konuşmasında, bölgede 3 bini aşkın üyeleri olduğunu, bu üyelerin işlemlerini daha süratli yapabilmek adına temsilcilik açtıklarını söyledi.

Ana hizmet binaları dışında 6. temsilciliklerini açtıklarını anlatan Baran, "2018'de e-ATO sistemi üzerinden 40 bine yakın e-imzalı belge düzenlendi. Üyelerimizin faydasına olacak her konuda, onların geleceğine ve ekonomisine katkıda bulunmak için canla başla çalışıyoruz." dedi.

Baran, Ankara'nın gelişmesi için ellerinden geleni yapmaya devam ettiklerini de bildirdi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek de açılması için tarafların karşılıklı gayret gösterdiği temsilciliğin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından yapılan kurdele kesimiyle ATO'nun Gölbaşı temsilciliği hizmete açılırken, Belediye Başkanı Şimşek ilk işlemin ücretini de ödedi.







