ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkçe'nin batı dillerinin istilası altında olduğunu belirterek, "Bir ülkenin bayrağı ne kadar önemliyse dili de o kadar önemlidir. Dilimizi yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarmalıyız." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünün "Dilimizi Koruyalım Projesi" kapsamında ATO ve Türk Dil Kurumu (TDK) iş birliğiyle düzenlediği "Türk Dili Çalıştayı", ATO Meclis Salonu'nda yapıldı.

Baran, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, Türkçenin dünyanın en zengin dillerinden biri olduğuna işaret ederek, "Türkçe, batı dillerinin istilası altında. Bir ülkenin bayrağı ne kadar önemliyse dili de o kadar önemlidir. Dilimizi yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Teknoloji transferi ve sosyal medyanın gelişimiyle bazı yabancı kelimelerin Türkçeye yerleştiğine dikkati çeken Baran, "Türkilizce" olarak tanımlanan yarı İngilizce yarı Türkçe ucube bir dilin ortaya çıktığını vurguladı.

Baran, şunları kaydetti:

"Türkçe karşılıkları olduğu halde, özentiyle ya da bilinçsizce batı kökenli kelimeleri kullanıyoruz. Bu durum ne yazık ki dilimizi fakirleştiriyor, kirletiyor, yozlaştırıyor. Sadece dilimizi değil, Türk kültürünü de derinden yaralıyor ve kültürel mirasımızın yeni nesillere aktarılmasının önünde engel teşkil ediyor."

Türk dilini koruma konusundaki çabalara ticaret erbabının da destek vermesi gerektiğini belirten Baran, tabelalarda Türkçe kelimelerin kullanılmasına azami özen gösterilmesi çağrısında bulundu.