ATO'dan su tasarrufu çağrısı

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, su tasarrufu çağrısında bulunarak, "Gelecek nesillere sağlıklı içme suyu bırakabilmek için bugünü kontrol altına almamız gerekiyor. Bunun için de su israfını önlememiz lazım." ifadesini kullandı.

Baran, Dünya Su Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, küresel ısınmanın tüm dünyayı etkilediğini ve yağışların beklentinin altında kaldığını bildirdi.

Ankara'nın son yılların en kurak kış mevsimini yaşadığını belirten Baran, "Başkentliler suyu tasarruflu kullanmalı. Bir damla suyu bile ziyan etmeyelim. Şu anda su konusunda bir kriz yaşamıyoruz ancak gelecek nesillere sağlıklı içme suyu bırakabilmek için bugünü kontrol altına almamız gerekiyor. Bunun için de su israfını önlememiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, su tüketim alışkanlıklarının gözden geçirilerek bazı önlemler alınması gerektiğine işaret ederek, "En temel yaşam kaynağı olan suya sahip çıkılmalı. Peygamber Efendimiz, bu konunun hassasiyetine binaen 'Akarsuyun kenarında bile olsan suyu israf etme' buyurmuştur. Bizim de bu hadis-i şerifi düstur edinerek su israfını önlememiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin bilinenin aksine su zengini bir ülke olmadığına dikkat çeken Baran, basit yöntemlerle tonlarca su tasarrufu yapılabileceğini bildirdi.

Baran, evlerdeki gereksiz su tüketiminin önüne geçmek için şu önerilerde bulundu:

"Bozuk musluk ve rezervuarlardan damla şeklinde akan su, ayda 5 tondan fazla suyun boşa gitmesi anlamına geliyor. Suyun boşa akması hem gelecek nesillere olan borcumuz hem de faturanın yükselmesi demek. Ankaralılar musluklarını, armatürlerini ve rezervuarlarını tamir ettirerek veya yenisiyle değiştirerek su israfına engel olabilir. Diş fırçalarken, tıraş olurken musluğu açık bırakmayın. Bulaşıkları elde değil, makinede yıkayın. Duş başlığını, suyu daha iyi püskürten ekonomik duş başlıklarıyla değiştirin. Binanızdaki su kaçaklarını engelleyin, su kaybına neden olan eski tip su borularını değiştirin ya da tamir ettirin."