ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, meslek komitelerinin bugüne kadar sektörleriyle ilgili 25 binin üzerinde karar aldığını bildirerek, "Bunların 10 binden fazlasını konunun ilgilileriyle paylaşarak, sorunları ve çözüm önerilerini ortaya koyduk." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, oda tarafından düzenlenen "28. Dönem Meclis Üyeleri Ekonomik İstişare Toplantısı"nda, meclis üyeleri, sektörleri adına Ankara ve Türkiye ekonomisinin gelişmesine yönelik görüş ve önerilerini paylaştı.

Toplantıda, meclis üyeleri üretimden ihracata, faizden, enflasyona reel ekonomiyi ilgilendiren bir dizi konuyu ele aldı. Bu kapsamda, sektör temsilcilerinin sorun, görüş ve önerileri konusunda ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlarla görüşülecek.

Baran, toplantıya ilişkin yaptığı değerlendirmede, tüccarların "ekonominin neferleri" olduğunu ve ekonomideki gelişmelerden önce onların etkilendiğine işaret ederek, "Bugüne kadar meslek komitelerimiz, sektörleriyle ilgili 25 binin üzerinde karar aldı. Bunların 10 binden fazlasını, konunun ilgilileriyle paylaşarak sorunları ve çözüm önerilerini ortaya koyduk." değerlendirmesinde bulundu.

ATO üyelerinin, ekonomik gelişmelere dair görüş ve önerilerini öğrenmek amacıyla periyodik araştırmalar yapacaklarını vurgulayan Baran, söz konusu toplantıda yerli malı kullanımının özendirilmesi, katma değeri yüksek sektörlerin desteklenmesi gibi birçok konunun ele alındığına dikkati çekti.