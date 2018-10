ATO'dan genç girişimcilere destek

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) koordinatörlüğünde gerçekleştirilen Genç Girişimciliğin Harekete Geçirilmesi Projesi (SPARKS) kapsamında, proje ortağı ülkelerden 45 genç girişimci adayına 4 ay süreyle eğitim verildi.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Ulusal Ajansı desteğiyle gerçekleştirilen SPARKS Projesi'nin kapanış toplantısı yapıldı.

ATO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Murat Ülkü Karakuş, toplantıda yaptığı konuşmada, oda olarak odaklandıkları konuların başında girişimciliğin geldiğini belirterek, SPARKS'ın kendi işini kurmak isteyen genç girişimci adaylarının bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik olduğunu bildirdi.

Proje kapsamında Portekiz, İtalya, Yunanistan ve Türkiye'den toplam 45 genç girişimci adayının 4 aylık bir eğitimden geçirildiğini aktaran Karakuş, Türkiye'yi temsil eden 4 genç girişimci adayının proje ortağı ülkelerde 20 gün staj yaptığını kaydetti. Karakuş, projenin asıl hedefinin genç girişimci adaylarına girişimcilik kültürünün kazandırılması olduğuna vurgu yaparak, şöyle devam etti:

"SPARKS ile bu hedefe ulaştığımıza ve girişimcilik konusunda farkındalık oluşturduğumuza inanıyorum. Girişimcilerimiz için tahsis edilen her kaynak, onlara verilen her destek, üretim, istihdam, ihracat olarak geri dönecektir. Ülkemizin orta gelir tuzağından kurtulması, 2023 hedeflerini yakalaması girişimciliği geliştirmekle mümkün olabilir. Genç girişimci sayısının artması adına atacağımız her adım ve yapacağımız her proje, yeniliğin, rekabetin, verimliliğin, kalitenin ve istihdamın artması, dolayısıyla da ekonomik kalkınmanın hızlanması demektir."

- SPARKS nedir?

Kısa adı SPARKS olan Genç Girişimciliğin Harekete Geçirilmesi Projesi, Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibelendirildi.

Proje kapsamında, genç girişimcilerin karşılaştığı sorunları ortaya çıkarmak amacıyla tüm ortak ülkelerde yürütülen "İhtiyaç Analizi" ile genç girişimciliğin güçlendirilmesi ve kolaylaştırılması için "Stratejik Politika Belgesi" hazırlandı. Proje kapsamında, genç girişimcilerin online eğitim görmesi sağlandı.