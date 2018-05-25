ATO'dan 800 kişiye istihdam

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Bahçeşehir Üniversitesi ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu ile birlikte yürüttüğü "Sosyal Uyum İçin Eğitim ve İstihdam Desteği Projesi" kapsamında 800 kişiye istihdam sağlanacak.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Alman Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığınca sağlanan hibe desteği kapsamında yürütülen projenin bilgilendirme toplantısı ATO Meclis Salonunda yapıldı.

ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz toplantıda yaptığı konuşmasında , proje kapsamında 400'ü Türk, 400'ü de Suriyeli toplam 800 kişiye istihdam sağlanacağını bildirdi.

Proje sayesinde işçilerin eğitim alıp iş tecrübesi kazanacağına, işverenin de iş gücü açısından karlı çıkacağına işaret eden Yılmaz, eğitim alan 550 kişinin özel sektör, 250 kişinin de toplum yararına kamu kuruluşlarında iş başı yapacağını kaydetti.

Yılmaz, ATO olarak istihdam edilecek kişileri, çalıştıracak kuruluşlarla eşleştireceklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün itibarıyla özel sektör eşleştirmeleri 278'e, toplum yararına olan eşleştirmeler ise 87'ye ulaştı. Proje, ilk ayı eğitim, kalan 5 ayı istihdam olmak üzere, toplam 6 ay olarak planlandı. İşverenlerimiz, 5 ay süreyle istihdam edecekleri kişiler için 4 ay boyunca ellerini ceplerine sokmayacaklar. Bu sürede ücretler proje bütçesinden karşılanacak. İşveren en son ayda, sadece işçinin asgari ücretini ve sigorta maliyetini ödeyecek. ATO olarak, bu projede bir yandan üyelerimize iş gücü oluşturmaya çalışırken bir yandan da sosyal bir soruna katkı sağlamış oluyoruz."