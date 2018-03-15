ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO), şirket kuruluşu işlemlerini azaltacak "Tek Noktadan Hizmet" uygulaması başlattı.

Uygulama sayesinde şirket kuruluşları 30 dakika gibi kısa bir sürede gerçekleştirilmeye başlandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Oda bünyesinde hizmet veren Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü, "Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 9 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle "Tek noktadan hizmet” uygulamasını başlattı.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, uygulamanın gerçekleştirildiği Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde üyelerle bir süre sohbet etti. Yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik çalışmalar konusunda ATO üyelerinin görüşlerini ve önerilerini dinledi.

Hükümetin yatırıma yönelik pek çok düzenlemeyi hayata geçirdiğini hatırlatan Baran, bu çalışmaların G20 ülkesi olan Türkiye'yi iş yapma kolaylığı açısından hak ettiği yere taşıyacağını söyledi.

Baran, kanundan önce 7 prosedürle gerçekleştirilen şirket kuruluşunun artık bir adıma indiğini anımsatarak, "Mükellefimiz, yarım saat bile sürmeden şirket kuruluşunu gerçekleştirerek buradan ayrıldı. Ticaret, prosedür silsilesinden kurtuldu. Mükellefimiz buradan mutlu, memnun ayrıldı, biz de bundan büyük memnuniyet duyduk. Hız çağında yaşıyoruz. Endüstri 4.0'ın konuşulduğu bu dönemde çalışan, üreten, ticaret yapan herkesin hızını artırmaya katkıda bulunmamız gerekiyor. Yatırım ortamı iyileştikçe 2023 hedeflerimize daha çok yaklaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.