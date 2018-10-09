ATO'da muharrem ayı etkinliği

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Oda personeli ile işlem yapmak üzere gelen üyelere muharrem ayı münasebetiyle aşure ikram etti.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, inanç tarihinde önemli yeri olan muharrem ayı dolayısıyla odada aşure dağıtımı etkinliği düzenlendi.

ATO Başkanı Baran da oda yemekhanesinde kazanın başına geçerek aşure dağıtımı yaptı. Muharrem ayında Kerbela hadisesinin anıldığını hatırlatan Baran, "Gönüllerimizi Kerbela Çölü'ne dönüştürmemek için her zaman kardeşlik hukukunu geliştirmeye ihtiyacımız olduğunu unutmamalıyız." ifadesini kullandı.

Aşurenin bereket anlamına geldiğine işaret eden Baran, aşure dağıtım geleneğinin toplumun birlik ve beraberliğinin açık bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Baran, sorunların çözümü için birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekerek, "Bizler aynı ağacın meyvesiyiz, aynı tarlanın ürünüyüz. Kim ne derse desin, kim ne yaparsa yapsın, bizim farklılıklarımız zenginliğimizdir ve özde bir ve beraberiz." değerlendirmesinde bulundu.

Aşure dağıtımında Baran'a ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, ATO Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülkü Karakuş ve ATO Meclis Üyesi Belgin Sağdıç da eşlik etti.

