ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Belarus'la ekonomik ilişkileri daha ileri bir düzeye taşımak istediklerini belirterek, "Karşılıklı ticaretimizi kendi milli paramızla yapabiliriz." dedi.

Baran, ATO'da Belarus Büyükelçiliğiyle ortaklaşa düzenledikleri Belarus ile Yatırım ve Ticaret Fırsatları Forumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, Belarus'un ithalatında Türkiye'nin 6'ncı sırada olduğunu kaydetti.

Belaruslu iş adamlarıyla ATO üyelerini bir araya getirmek istediklerini vurgulayan Baran, "Ekonomik ilişkilerimizi daha ileri bir düzeye taşımak en büyük arzumuz. Karşılıklı çabalarla bu hedefimize ulaşabileceğimize inanıyorum. Ayrıca ticaretimiz üzerindeki kur baskısını da azaltmalıyız. Karşılıklı ticaretimizi kendi milli paramızla yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

Baran, Belarus'un ithal ikamesi politikası uyguladığından ülkeye ihracattan ziyade yatırım yapmanın avantajlı olacağını belirterek, Türkiye'nin otel inşaatı ve komünikasyon sektörlerinde yatırımları olduğunu anımsattı.

Belarus'ta iş yapmanın kolaylığına değinen Baran, "Türkiye’nin Belarus'a en çok ihraç ettiği ürünler arasında tekstil ve otomotiv yedek parçaları bulunuyor. Bu alanlarda faaliyet gösteren Ankara firmaları ile Belarus firmaları arasında ikili iş görüşmeleri gerçekleştirilmesinin ticaretimizi daha ileriye taşıyacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, Ankara'nın sağlık turizminde büyük potansiyele sahip olduğunun altını çizerek, iki ülke arasında bu alanlarda iş birliği yapabileceğini söyledi.

Forum, ilgililerin iki ülke arasındaki yatırım ve iş birliği imkanlarına ilişkin sunumlarıyla sona erdi.