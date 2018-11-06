ATO Yüksek İstişare Kurulu toplantısı

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Otomobilde ve beyaz eşyada ÖTV, mobilyada KDV indirimleri gibi önlemlerin ekonominin dengelenmesinde önemli bir etkisi olacağını düşünüyoruz." dedi.

ATO Congresium'da düzenlenen Yüksek İstişare Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, kurulun ilk toplantısının gerçekleştirildiğini bildirdi.

Baran, kurulun amacının ekonomik, ticari ve sınai kalkınmaya katkı sağlayacak görüşler oluşturmak, mevcut çalışmaları izlemek ve değerlendirmek olduğunu söyledi.

Oda olarak çalışmalarını üyeler, Ankara ekonomisi ve ülke ekonomisi üzerine kurduklarını belirten Baran, bu kapsamda, Ankara'nın her alanda gelişmesi için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini dile getirdi. Baran, Türkiye'deki şirketlerin yüzde 12'sinin Ankara'da bulunduğunu ifade etti.

Toplam vergi gelirlerinin yüzde 12'sini Ankara'nın karşıladığına dikkati çeken Baran, "Dış ticareti yüzde 5'i Ankara tarafından gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşundan 37'sinin yer aldığı ilimiz Türkiye'nin en büyük bin ihracatçısından 47'sinin de merkezi." diye konuştu.

Gürsel Baran, bürokrasi, memur ve öğrenci kenti olarak bilinen Ankara'nın 1980'li yıllardan itibaren Türkiye'nin en önemli sanayi merkezlerinden biri haline geldiğini vurgulayarak, Türkiye’deki savunma sanayi firmalarının da yaklaşık yüzde 70’inin Ankara'da bulunduğunu anlattı.

- "Enflasyonla mücadele eden firma sayısı 2 bin 500'ü aştı"

Son birkaç ayda ekonomide olağanüstü bir dönem yaşandığını belirten Baran, dövizdeki yükselişin ekonomik hayatı etkilemesi üzerine oda olarak harekete geçtiklerini ve bankalarla anlaşmalar yaparak KOBİ Destek Kredisine başladıklarını dile getirdi.

Baran, eylül ayında gerçekleştirilen toplantıda üyelerin görüşlerini aldıklarını ve bunları ilgili tüm bakanlar, kurum ve kuruluşlara ulaştırdıklarına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Geldiğimiz noktada, bu konuların çözümü konusunda kararlı adımlar atıldığını görüyoruz ve bu bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Bu çerçevede otomobilde ve beyaz eşyada ÖTV, mobilyada KDV indirimleri gibi önlemlerin ekonominin dengelenmesinde önemli bir etkisi olacağını düşünüyoruz. Reel sektörün, çarkları döndürmek için kar etmemeyi göze aldığı bir dönemde, hükümetimizin vergi gelirleri azalması pahasına indirim yapması, bu ekonomik sıkıntılı dönemin külfetinin eşit paylaşımına yönelik çok önemli bir eylem."

Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'nın başarılı bir şekilde devam ettiğini aktaran Baran, programa destek veren firma sayısının 2 bin 500’ü aştığına dikkati çekti.

Baran, oda olarak bu mücadele programına dahil olarak hem programı hem de üyeleri desteklediklerinin altını çizerek, "Oda Sicil Müdürlüğümüz tarafından verilen tüm belgelerde yüzde 10 indirim yaptık. İnternet üzerinden başvurularak alınabilen e-imzalı belgeleri ise yılsonuna kadar ücretsiz verme kararı aldık.

Üyelerimiz ekonomimizin lokomotifi durumunda." değerlendirmesinde bulundu.

ATO Yönetim Kurulu üyeleri ile Yüksek İstişare Kurulu üyelerinin katıldığı toplantı, açılış konuşmalarının ardından basına kapalı devam etti.







