ATO yönetimi Gaziler Günü etkinliğine katıldı

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, gazilere seslenerek, "Siz gazilerimiz, ihtiyaç olduğunda görev alıp canınızı, kanınızı hiçe sayarak kendinizi tankın, topun, tüfeğin önüne atıyorsunuz. Şimdi sıra bizde. Ekonomik kıskaç altına alınmaya çalışıldığımız bu zor süreçte bizlerin yapması gerekenler var." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Oda yönetimi Gaziler Günü dolayısıyla Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen programa katıldı.

Baran, programın açılışında yaptığı konuşmada, Türk milleti için şehitlik ve gaziliğin en önemli makamlar olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin ekonomik terörle de karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Baran, "Siz gazilerimiz, ihtiyaç olduğunda görev alıp canınızı, kanınızı hiçe sayarak kendinizi tankın, topun, tüfeğin önüne atıyorsunuz. Şimdi sıra bizde. Ekonomik kıskaç altına alınmaya çalışıldığımız bu zor süreçte bizlerin yapması de gerekenler var." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, ATO Hizmet Binası Projesi'ni erteleyerek burada kullanılacak kaynağı, "Nefes Kredisi" olarak ayırdıklarını, ATO olarak Türkiye'nin 2023 hedefleri, 2053 ve 2071 vizyonu için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Gaziler Hastanesi'nin vatan hizmeti sırasında uzuvlarını kaybeden kahraman gazilerin tedavisi için "Haydi Türkiye! Mehmetçik ile El Ele" kampanyasında toplanan bağışlarla yapıldığını hatırlatan Baran, tüm hastane yönetimine ve çalışanlarına başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, Baran, Oda tarafından gazilere özel olarak yaptırılan, sırt kısmında Türk bayrağı ile "Gazi" yazısının yer aldığı eşofmanları ve teşekkür beratlarını gazilere sundu.