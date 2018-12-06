ATO, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'na katılacak

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO), 7-9 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda hazırladığı "ATO Verimlilik Raporu" isimli kitabı tanıtacak.

Odadan yapılan açıklamada, ATO'nun, Congresium Kongre ve Sergi Salonu'nda gerçekleştirilecek Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'na yayın ve dokümanların yer aldığı bir stantla katılım sağlayacağı bildirildi.

Gerçekleştirdiği dijital dönüşümle personeline ve üyelerine verimlilik sağlayan ATO'nun, sektörlerin gelişimi ve verimlilik artışı için gerçekleştirdiği çalışmaları "ATO Verimlilik Raporu" isimli kitapta topladığı aktarılan açıklamada, üye hizmetleri, dış ticaret, uluslararası etkinlikler, ulusal ve uluslararası projeler, kongre ve fuarlar, sektör çalışmaları, dijital dönüşüm, eğitim, istihdam, Ankara turizmi gibi bölümlerden oluşan raporda, ülke ekonomisi açısından ortaya çıkan verimliliğe ilişkin değerlendirmelerin yer aldığına işaret edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran da verimliliğin ulusal refahı ve kaynak bilincini artırmadaki önemini bilen ve tüm çalışmalarına temel alan bir kuruluş olarak Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'na katılımı çok önemsediklerini ifade etti.

Baran, üyelerine sundukları tüm hizmetlerde verimliliği esas aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"ATO olarak odağımızda üyelerimiz var. Onların azmine, geleceğine, ekonomisine can vermekle mükellefiz. Bu nedenle biz verimliliğin kalesi olmak için çalışıyoruz. Ankara ticaretinde çığır açmayı dert edindik. Büyüme, gelişme ve verimlilik üzerine kurulu yönetim anlayışımızla topyekun verimlilik için çalışıyoruz."