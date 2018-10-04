ATO ve İŞKUR'dan

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO), Ankara Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü ile Tepe Servis ve Yönetim AŞ iş birliğinde, Bilkent Şehir Hastanesinde istihdam edilmek üzere ilk etapta bin kişiye iş garantili mesleki eğitim verilecek.

ATO'dan yapılan açıklamada, Oda ve İŞKUR ile Tepe Servis ve Yönetim AŞ arasında Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) imzalandığı belirtildi.

Protokol kapsamında, yakın tarihte hizmete girmesi planlanan 3 bin 731 yataklı Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde hasta yönlendirme, resepsiyon, refakat, taşıma, oda destek ve temizlik elemanı olarak çalıştırılmak üzere ilk etapta bin kişiye eğitim verilecek.



Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ATO Yönetim Kurulu Üyesi Edip Balcı, Oda olarak üyelerinin nitelikli eleman ihtiyacını karşılayacak projelere her zaman destek olduklarını bildirdi.

Protokolün iş gücü arz ve talebini dengeleyebilecek güzel bir proje olduğunu belirten Balcı, "ATO olarak bir masa başı projesi değil, saha projesi olduğunu gördüğümüz için MEGİP'e destek veriyoruz. Ankara'da istihdamın artması ve Türkiye ekonomisinin kalkınması için gereken tüm gayreti göstereceğiz." ifadesini kullandı.



