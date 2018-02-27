ATO Olağan Meclis Toplantısı

ANKARA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ankara Ticaret Odasının (ATO) çalışmaları sonucunda Ankara'nın, Türkiye genelinde 2017'de istihdamı en fazla artıran üçüncü il olduğunu belirtti.

Hisarcıklıoğlu, Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla ATO Meclis Salonu'nda düzenlenen Olağan Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Yıldırım liderliğinde hükümetin iş ve yatırım ortamını iyileştirecek pek çok adım attığını söyledi.

Rifat Hisarcıklıoğlu, istihdamda tarihi teşviklerin hayata geçirildiğini, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ve Kredi Garanti Fonu üzerinden tarihi destekler başlatıldığını belirtti.

Geçen yıl çeşitli sektörlerde uygulanan vergi indirimlerinin ekonomide çarkların dönmesini sağladığını ve bunun rakamlara da yansıdığını anlatan Hisarcıklıoğlu, "İlk 9 ay itibariyle yüzde 7,4 gibi, dünyada benzerine az rastlanan bir ekonomik büyüme elde ettik. Bize bu vizyonu ve başarıyı kazandıran Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, iş dünyamız adına teşekkür ediyorum." dedi.

ATO'nun çalışmaları sonucunda Ankara'nın, Türkiye genelinde 2017'de istihdamı en fazla artıran üçüncü il olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Odamız, benzer bir başarıyı, finansmanda da gösterdi. Geçen sene bu zamanlar bankalar kredi vermekte nazlanıyor, sıkıntı çıkarıyorlardı. Bunu aşmak üzere TOBB Nefes Kredisi'ni devreye soktuk. Hem TOBB, hem odalar borsalar, 81 ilde bir araya geldik, tüm kaynaklarımızı topladık, yüzde 9,90 faizle ticari kredi verilmesini sağladık. ATO, burada da farkını gösterdi ve tüm iller, oda, borsalar arasında birinci oldu. Yaklaşık 3 bin 500 üyemiz, toplam 376 milyon lira kredi kullandı."

- 75 milyon liralık destek

ATO Başkanı Gürsel Baran da ülkenin bekası için Zeytin Dalı Harekatı'nda mücadele eden güvenlik güçlerinin muzaffer olması için dua ettiklerini söyledi. Söz konusu harekatla birlikte yerli ve milli üretimin öneminin daha da iyi anlaşıldığına işaret eden Baran, iş dünyası olarak operasyonu desteklediklerini vurguladı.

Afrin'deki ilk şehit Piyade Astsubay Üst Çavuş Musa Özalkan'ın vasiyetine değinen Baran, "Şehidimizin vasiyetindeki Telafer hassasiyetine sahip çıkmak adına geçen ay gerçekleştirdiğimiz meclis toplantımızda, oybirliğiyle Ankara'da bulunan Türkmen kardeşlerimize yardım kararı almıştık. Geçtiğimiz hafta yardımları yerine ulaştırmaya başladık." dedi.

Baran, ekonomiyi canlandırmak için alınan tedbirlerin başarıya ulaştığını belirterek, şunları söyledi:

"Piyasa beklenenin üzerinde canlandı. Üçüncü çeyrekte yüzde 11,1 büyüyen Türkiye, 2017 yılını yüzde 7 gibi pek çok gelişmiş ülkenin üzerinde bir büyüme oranıyla kapatacak inşallah. Yerli ve milli üretim sağlayan, istihdam oluşturan bir ekonomik büyüme hepimizin ortak hedefi. İş dünyası olarak biz de üretim, istihdam, gelişim için canla başla çalışıyoruz. İstihdam seferberliğine gönülden destek verdik, vermeye de devam edeceğiz."

Hazırladıkları "Ankara Fuar Alanı Kongre ve İşbirliği Merkezi Projesi"ni Ankara Kalkınma Ajansına sunduklarını ifade eden Baran, merkez için 75 milyon liralık güdümlü proje desteği almaya hak kazandıklarını bildirdi.

Konuşmaların ardından, Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılan silah ve mühimmatı yerli ve milli olarak üreten ATO üyesi ROKETSAN, ASELSAN, TUSAŞ, Katmerciler, Nurol Holding ve Baykar Makina'nın temsilcilerine madalya verildi.











