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ATO Meclis Toplantısı

- Toplantıya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da katıldı

29 Aralık 2017 Cuma 13:47
ATO Meclis Toplantısı
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ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odasının (ATO) aralık ayı meclis toplantısı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, ATO Başkanı Gürsel Baran, toplantıda yaptığı konuşmada, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni ilgilendiren sorunları ve talepleri aktardı.

Üyelerinin, atık su bedelinin kaldırılması, hafriyat döküm bedelinin makul seviyeye indirilmesi gibi istekleri olduğunu kaydeden Baran, "Bütün bunlar Büyükşehir Belediyesinden geçiyor. Büyükşehir Belediyesinin emrindeyiz. 7 gün 24 saat odamızın kapıları açık. Sizin kapılarınızın da açık olduğunu biliyoruz. 2018 yılında hep beraber Ankara için güzel hizmetler yapmak inşallah nasip olur." ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ATO Meclis Başkanı Nuri Gürgür ve Baran, Tuna'ya hediye takdim etti.

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