ATO Meclis Toplantısı

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odasının (ATO) aralık ayı meclis toplantısı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, ATO Başkanı Gürsel Baran, toplantıda yaptığı konuşmada, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni ilgilendiren sorunları ve talepleri aktardı.

Üyelerinin, atık su bedelinin kaldırılması, hafriyat döküm bedelinin makul seviyeye indirilmesi gibi istekleri olduğunu kaydeden Baran, "Bütün bunlar Büyükşehir Belediyesinden geçiyor. Büyükşehir Belediyesinin emrindeyiz. 7 gün 24 saat odamızın kapıları açık. Sizin kapılarınızın da açık olduğunu biliyoruz. 2018 yılında hep beraber Ankara için güzel hizmetler yapmak inşallah nasip olur." ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ATO Meclis Başkanı Nuri Gürgür ve Baran, Tuna'ya hediye takdim etti.