ATO heyetinden Çanakkale'ye ziyaret

ÇANAKKALE (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyet, Çanakkale'deki şehitlikleri ve muharebe alanlarını ziyaret etti.



ATO'nun organizasyonuyla düzenlenen gezide, Baran ve beraberindeki heyet, ilk olarak Rumeli Mecidiye Tabyası'nı gezdi.



Heyet, Soğanlıdere Sargıyeri Şehitliği, Alçıtepe Sargıyeri Hastane Müzesi, Şehitler Abidesi, Simülasyon Merkezi, 57. Piyade Alayı Şehitliği ile Conkbayırı'nı ziyaret etti.



Baran, burada yaptığı açıklamada, ATO'nun Çanakkale'ye ilk kez gelmediğini vurgulayarak Oda'nın 2005'ten bu yana 35 bin öğrenciyi Çanakkale'ye gönderdiğini bildirdi.

Çanakkale'nin ziyaret edilerek manevi ikliminin yaşanılması gerektiğinin altını çizen Baran, şöyle konuştu:

"Buraları yaşamak lazım. Bizim bu toprakları nasıl ve ne zorluklarla edindiğimizi evlatlarımızın bilmesi gerekiyor. Seyit Onbaşı 215 kilogramlık mermiyi kaldırırken hepimiz biliyoruz ki onu iman gücü kaldırdı. Biz öyle bir milletiz ki ihtiyaç olunca sahneye çıkıyoruz. İhtiyaç olduğunda kendimizi tankın, topun, tüfeğin önüne atarız. Yeter ki vatan sağ olsun. Bunu Çanakkale'de de 15 Temmuz'da da yaptık."



Ayrıca, Şehitler Abidesi'nde heyete özel tiyatro gösterisi de yapıldı.



