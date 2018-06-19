ATO heyeti TSE Başkanı Şahin'i ziyaret etti

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Adem Şahin'i ziyaret etti.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Baran ve beraberindeki heyet, TSE Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Şahin'e "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Baran, yaptığı konuşmada, Türkiye’nin rekabet düzeyini yükseltmek, ticaretini kolaylaştırmak için standardizasyonun önemine dikkat çekerek, TSE'ye büyük görev düştüğünü kaydetti.

Şahin’in gerek bilimsel anlamda, gerekse Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı ve TOBB ETÜ Rektörlüğü görevlerinde yönetici olarak başarılı çalışmalara imza attığını belirten Baran, "Milletimizin yerli ve milli üretimle ilgili duyarlılığının zirveye çıktığı bir dönemde Adem Şahin'in tecrübeleriyle üretime çok ciddi katkılar yapacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Baran, bazı komitelerin sorunları ve çözüm önerilerinin yer aldığı bir dosyayı da TSE Başkanı Şahin'e sundu.