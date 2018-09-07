ATO heyeti Japonya Büyükelçisi Miyajima ile görüştü

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Japonya'nın dünyanın en başarılı ekonomilerinden biri olduğunu belirterek, "ATO olarak iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesi için birlikte çalışmaya hazırız." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Baran başkanlığındaki ATO heyeti, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerinin geliştirilmesi ve bu gelişimde ATO'nun rolü ele alındı.

Baran, görüşmede, Japonya'nın Türkiye'ye yönelik dostane tavrının önemli olduğunu vurgulayarak, "Japonya'nın Türkiye'nin yanında olduğunu hissetmemiz bizim için büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Japonya'nın dünyanın en başarılı ekonomilerinden biri olduğuna dikkati çeken Baran, "ATO olarak iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesi için birlikte çalışmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Baran, Japonya ekonomisi ve eğitim sistemi hakkında sorular yönelttiği Büyükelçi Miyajima ile sohbet etti.