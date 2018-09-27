ATO Başkanı Baran'dan Tanzanya Büyükelçisi Kiondo'ya ziyaret

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 20 Eylül'de Viktorya Gölü'nde meydana gelen, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği feribot kazası nedeniyle Tanzanya'nın Ankara Büyükelçisi Elizabeth Kiango Kiondo'ya taziyelerini iletti.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Baran başkanlığındaki ATO heyeti, Büyükelçi Kiondo'yu makamında ziyaret etti.

Baran, ziyarette yaptığı konuşmada, Türkiye ile Tanzanya arasındaki ilişkilerin son yıllarda ilerleme kaydettiğini belirterek, bu kapsamda bölgede yaşanan gelişmeleri de yakından takip ettiklerini bildirdi.

20 Eylül'de Viktorya Gölü'nde meydana gelen feribot kazasına değinen Baran, kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti.

Baran, "ATO olarak, Türk halkı olarak acınızı paylaşıyoruz. Üzerimize düşen her ne varsa yapmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Kiondo ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti vurgulayarak, hem iki ülke hem de ATO ile Tanzanya Büyükelçiliği arasında güçlü ilişkiler bulunduğunu kaydetti. Kiondo, ATO heyetini Tanzanya'ya davet etti.