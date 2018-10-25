ATO Başkanı Baran'dan mobilyacılara ziyaret

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odasını (ANKAMOB) ziyaret etti.

ANKAMOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette, mobilya sektörünün sorunları üzerinde duruldu.

Siteler esnafının sıkıntılarını çözmek üzere bir araya geldiklerini belirten Baran, istişare toplantılarının devam ettiğini bildirdi.

ANKAMOB Başkanı Hüseyin Taklacı da Ankara Siteler'in mobilya üretiminde her zaman önemli bir merkez olduğuna işaret etti. Taklacı, sektörün sorunlarına çözüm aradıklarını kaydetti.