ATO Başkanı Baran'dan

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, devletin istihdam teşvikleriyle özel sektörü desteklediğini belirterek, "İlave istihdam desteklerinden yararlanalım. Devletimizin bize sunduğu imkanları iyi değerlendirerek, ülkenin gençlerine daha çok istihdam sağlayalım." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, oda üyelerini, bu yıl uygulanacak yeni istihdam teşvikleri hakkında bilgilendirilmek amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Mesleki Yeterlilik Kurumu iş birliğiyle "Yeni İstihdam Teşvikleri Bilgilendirme Semineri" düzenlendi.

Baran, seminerin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmesi için üretimi, ihracatı ve istihdamı artırması gerektiğini belirtti. Baran, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl ilan ettiği Milli İstihdam Seferberliğine katılmayı vatani bir görev saydık, destek verdik ve 1,5 milyon yeni istihdam sağladık. Avrupa ülkelerinde istihdam oranları gerilerken Türkiye, kadınlarını, gençlerini işe kavuşturdu. Bu sağlanan başarı, Türkiye'nin geleceğiyle ilgili kriz tellallarına verilen en güzel cevap oldu." ifadesini kullandı.

Devletin istihdam teşvikleriyle özel sektörü desteklediğine dikkati çeken Baran, ATO üyelerine Milli İstihdam Seferberliğinin ikinci fazı kapsamındaki ilave istihdam desteklerinden yararlanma çağrısında bulundu. Baran, şunları kaydetti:

"Gelin ekonomik cephedeki taarruzlara karşı, üzerimize düşeni hep beraber yapalım. Devletimizin bize sunduğu imkanları iyi değerlendirerek, ülkenin gençlerine daha çok istihdam sağlayalım. Daha çok ve daha kaliteli üretelim, işlerimizi büyütüp ülkemiz ekonomisine daha çok katkı sağlayalım. İstihdam artarsa üretim ve refah da artar, ekonomimiz büyür."