ATO Başkanı Baran toptancı halinde incelemelerde bulundu

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyet, başkentin meyve ve sebze ihtiyacını karşılayan Ankara Toptancı Hali'nde incelemelerde bulundu.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre Baran, Ankara Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (ASEMKOM) Başkanı Ceyhan Gündüz ile bir araya geldi ve toptancı halini ziyaret etti.

Baran, sebze ve meyvenin, nihai tüketiciye taze bir şekilde ulaştırılması için özverili şekilde çalışıldığına işaret ederek, bu kapsamda sektörün tüm paydaşlarına teşekkür etti. Görüşmede Baran, ATO yönetiminin daha önce gündeme getirdiği toptancı hali ve et toptancılarının bir arada olacağı, içerisinde serbest bölgenin de bulunacağı "Gıda Kent" projesine de değindi.

Öte yandan Baran, komisyoncularla tek tek sohbet ederek sorunlarını dinledi.

