ATB'den seçim değerlendirmesi

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz, "Seçim süreci bitmiştir, artık ekonomiye ve reformlara odaklanarak geleceğin büyük Türkiye'sini kurma zamanıdır." ifadesini kullandı.

Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, 24 Haziran seçimlerinin sonuçlarını değerlendirdi.

Türkiye'nin, demokrasiye inancını ve güçlü bir demokrasi geleneğine sahip olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Yavuz, seçimlere katılan tüm partileri kutladı.

Yavuz, 24 Haziran'da, geniş bir katılımla seçimlerin gerçekleştirildiğini ve millet iradesinin sandıkta gösterildiğini vurgulayarak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

Halkın tamamına yakınının Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edileceğine dikkati çeken Yavuz, şunları kaydetti:

"Milletimizin teveccühünü bir kez daha kazanarak seçimleri ilk sırada tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Cumhur İttifakı'nı tebrik ediyorum. Yeni yönetim sisteminin ülkemizdeki güven ve istikrar ortamının daha da güçlenmesine vesile olacağına inancımız tamdır. Seçim süreci bitmiştir, artık ekonomiye ve reformlara odaklanarak geleceğin büyük Türkiye'sini kurma zamanıdır."