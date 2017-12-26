ANKARA (AA) - Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Masis Yontan, Atatürk'ün 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelişinin istiklal mücadelesinin önemli bir noktası olduğunu ifade etti.

Yontan, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 98. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Atatürk'ün 27 Aralık 1919'da Kurtuluş Savaşı ve milli mücadelenin merkezi olan Ankara'ya gelişinin istiklal mücadelesinin önemli bir noktası olduğunu belirten Yontan, Ankaralıların da verilen mücadeleye her zaman kararlılıkla sahip çıktığını kaydetti.

Yontan, "Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 98. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve istiklal mücadelesinin bütün kahramanlarını rahmetle, saygıyla anıyorum." ifadesini kullandı.