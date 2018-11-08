Atatürk Havalimanı'nda 31 kilogram kokain ele geçirildi

ANKARA (AA) - Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen 4 farklı operasyonda, 31 kilo 165 gram kokain ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Güney Amerika'dan Türkiye'ye yapılan uçuşlar takibe alındı.

Varış Öncesi Yolcu Programı üzerinden yapılan analizlerde elde edilen veriler ışığında Atatürk Havalimanı'nda 4 operasyon düzenlendi.

İlk operasyonda söz konusu programla izlemeye alınan, Sao Paulo'dan Türkiye'ye gelen İtalya uyruklu kişi Atatürk Havalimanı'na indiğinde valizinde arama yapıldı. Valizde kadın cüzdanlarının astar kısımlarına gizlenmiş halde 4 kilo 585 gram kokain ele geçirildi.

İkinci operasyonda biri Kolombiya uyruklu, diğeri Türk 2 kişi, uçuşlarına ilişkin verilerin risk kriterlerini aşması nedeniyle takibe alındı. Bu kişilerin, aralarındaki ilişkinin net olarak ortaya konulması için havalimanından Türkiye'ye giriş yapmalarına izin verildi. Aynı araçla yola çıktıkları görülen söz konusu kişilerin valizlerinde de 10 kilo 450 gram kokain tespit edildi.

Varış Öncesi Yolcu Programı'nın bir diğer analizi sonucu da Bogota'dan Türkiye'ye gelen Kolombiya uyruklu kişinin bırakıp kaçmaya çalıştığı valizde 14 kilo 200 gram kokain bulundu.

Sao Paulo'dan İstanbul'a, İstanbul'dan da Vietnam'a gidecek Ukrayna uyruklu kişinin seyahatine ilişkin veriler de değerlendirilerek, yolcunun bagajı x-ray taramasının ardından arandı. Valizde, giyim eşyalarının arasında kapalı konserve kutuları içinde plastik kaplı 67 paket kokain belirlendi.

Operasyonlarda ele geçirilen kokain miktarının 31 kilo 165 gram olduğu, 4 kişinin tutuklandığı bildirildi.