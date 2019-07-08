Assan Hanil CFO'su İbrahim Barlık oldu

İSTANBUL(AA) - Kibar Holding grup şirketlerinden Assan Hanil'in CFO’su İbrahim Barlık oldu.
Assan Hanil'den yapılan açıklamaya göre, Kibar Holding ve Güney Koreli Seoyon E-Hwa ortaklığıyla 1997 yılında kurulan ve otomotiv sektörünün önemli ana parça tedarikçilerinden biri olan Assan Hanil'de CFO'luk görevine
sektörün deneyimli ismi İbrahim Barlık geldi.
Kariyeri süresince pek çok başarılı çalışmaya imza atan İbrahim Barlık, 2 Temmuz itibarıyla Assan Hanil CFO'su olarak göreve başladı. İyi derecede İngilizce bilen ve SMMM belgesi sahibi olan Barlık, evli ve 2 çocuk babası.