ANKARA (AA) - Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, "Kamu alımlarında yerli makine ve teçhizatın tercih edilmesi sektörlerin dünyada daha rekabetçi hale gelebilmesi açısından son derece önemlidir. Hem finansal açıdan hem de motivasyon açısından dikkate alınmalıdır." ifadesini kullandı.

ASO'dan yapılan açıklamaya göre, İş Makinaları Derneği () Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirildi.

Özdebir burada yaptığı konuşmada, makine sektörünün Türkiye açısından önemine değindi.

Ankara'nın makine ve ekipman ihracatında ikinci sırada yer aldığını belirten Özdebir, "İmalatının yüzde 13'lük kısmı makine sektöründen gelen Ankara'da iş makinesi sektöründe faaliyet gösteren firma sayısı, Türkiye genelindeki firma sayısının yüzde 41,7 gibi önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Ankara, iş makineleri sektörü kritik öneme sahiptir. Kamu alımlarında yerli makine ve teçhizatın tercih edilmesi sektörlerin dünyada daha rekabetçi hale gelebilmesi açısından son derece önemlidir. Hem finansal açıdan hem de motivasyon açısından dikkate alınmalıdır." dedi.