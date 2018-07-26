ASO'dan Bakan Kurum'a ziyaret

ANKARA (AA) - Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir ve beraberindeki heyet, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a ziyarette bulundu.

ASO'dan yapılan açıklamaya göre, Başkan Özdebir, beraberindeki yönetim kurulu ve meclis başkanlık divanı üyeleriyle Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a tebrik ziyareti gerçekleştirdi.

Özdebir ziyarette, Bakan Kurum'a ASO ve Ankara'daki organize sanayi bölgeleriyle (OSB) ilgili bilgi vererek, ekonomik görünüm ve sanayicilerin beklentileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Şehirleşme konusunda bazı hatalar yapıldığını ifade eden Özdebir, doğru planlama ve şehircilik anlayışında yenilik gerektiğini belirtti.

Özdebir, planlı sanayileşme konusunda Türkiye'nin en önemli projesinin OSB'ler olduğunu vurgulayarak, sanayi üretim alanlarının planlı bir şekilde oluşturulması gerektiğini bildirdi.

Atıkların bertarafıyla ilgili çeşitli sorunlar yaşandığına da dikkati çeken Özdebir, bu alanda yeterli kapasite olmadığını ve bu konunun teşvik edilmesi gerektiğini kaydetti.