ASO’da kadın temalı sergi açıldı

ANKARA (AA) - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Ankara Sanayi Odası’nda kadın temalı resim sergisi açıldı.

Serginin açılışında konuşanı ASO Başkanı Nurettin Özdebir’in eşi Oya Özdebir, kadınların sosyal hayatı yönlendirmesinin yanı sıra aile birliğinin de temel direği olduğunu söyledi.

Kadınların, çocukları yetiştirmeleri nedeniyle hayata da etki ettiklerini kaydeden Özdebir, “Bir anne olarak bu güzel eserlerin arasında bulunmaktan dolayı gurur duyuyorum." dedi.

43 sanatçının eserlerinin yer aldığı sergi, ay sonuna kadar gezilebilecek.