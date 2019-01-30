ASO ocak ayı meclis toplantısı

ANKARA (AA) - Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, enflasyonun yaz aylarına kadar düşmesini beklediğini belirterek, "Bu süreci iyi değerlendirirsek yılın geri kalanında da enflasyonu kontrol ederek Yeni Ekonomi Programı (YEP) tahminlerine ulaşabileceğiz." ifadesini kullandı.

ASO'dan yapılan açıklamaya göre Özdebir, Oda'nın ocak ayı meclis toplantısındaki konuşmasında ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Öngörülebilir bir ekonomi politikasının ekonominin sağlam temeller üzerinde durmasını sağlayacağına işaret eden Özdebir, hükümetin bu yönde atacağı adımların ekonomide dengelenme sürecini hızlandıracağını kaydetti.

Özdebir, ekonominin şu anki en yumuşak karnının enflasyon olduğuna dikkati çekerek, "Yaz aylarına kadar enflasyonun, alınan tedbirlerin etkisiyle aşağıya ineceğini düşünüyorum. Bu süreci iyi değerlendirirsek yılın geri kalanında da enflasyonu kontrol ederek YEP tahminlerine ulaşabileceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Sanayi sektörünün büyümenin itici gücü olduğunu belirten Özdebir, "Yeni bir büyüme hikayesi yazılması gerekiyorsa bu hikayenin ilk adımı, ithal ettiğimiz ürünlerin rekabetçi olanlarının yerli üretiminin desteklenmesidir. İkinci adım daha teknolojik ürünler üretmemiz, üçüncüsü de verimliliği artırmamızdır." ifadesini kullandı.

- Model Fabrika Projesi

ASO'nun Model Fabrika Projesi hakkında da görüşlerini paylaşan Özdebir, projeyle sanayide kullanılan yazılımları yerli ve milli olarak üretmeyi amaçladıklarını bildirdi.

Türkiye'nin ihraç ettiği ürünlerden daha düşük gelir sağlamasına karşın ithal ettiği ürünlere daha yüksek tutarda ödeme yaptığını kaydeden Özdebir, dışa bağımlılığı azaltacak önlemlerin alınmasının önemini vurguladı.

Özdebir, daralan ekonomide güven sorunu ve likidite sıkışıklığının ortadan kaldırılması adına ticari kredi kartı limitlerinin artırılması gerektiğini belirterek, "Özellikle ticari ilişkilerde ortaya çıkan güvensizlik ortamından çek-senet ve açık hesap gibi araçlarla ticari faaliyetler yerine getirilememektedir. Bu güvenin yeniden sağlanabilmesi için güvenli bir araç olan ticari kredi kartlarının limiti arttırılmalıdır." açıklamasında bulundu.



