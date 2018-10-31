ASO ekim ayı meclis toplantısı

ANKARA (AA) - Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, ekonomi politikalarının üretim ve sanayi odaklı olması gerektiğini belirterek, "Cari açığı azaltmak için Ar-Ge, inovasyon ve verimlilik üzerinde çalışmalıyız." dedi.

Özdebir, ASO ekim ayı meclis toplantısında, Cumhuriyetin bekası için üretmeye devam edeceklerini söyledi.

Yeni açılan İstanbul Havalimanı'nın Cumhuriyet tarihinde tek seferde yapılan en yüksek bedelli yatırım olarak tarihe geçtiğine dikkati çeken Özdebir, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Özdebir, dolar kurunun 7,50 lira seviyesinden 5,50 liraya geriletilmesinin başarı olduğunu vurgulayarak, "Bunun nedeni, yüksek faiz ortamında küresel piyasalarda ülkemiz lehine dönen olumlu havanın etkisiyle yabancı yatırımcıların ülkemize ilgisinin artmasından kaynaklanıyor." diye konuştu.

Ekonomi politikalarının üretim ve sanayi odaklı olması gerektiğine işaret eden Özdebir, "10 yılda bir kriz yaşamamızın sebebi bizim yumuşak karnımız olan cari açık. Biz cari açığı azaltmak için Ar-Ge, inovasyon ve verimlilik üzerinde çalışmalıyız. Üretim ekonomisine dönülmediği sürece yine Brunson krizleriyle karşı karşıya kalırız." ifadesini kullandı.

Özdebir, gelecek dönemde yüksek enflasyonun gelir dağılımında önemli hasarlar bırakabileceğini belirterek, ticaret ve kur savaşlarında artık ülkelerin en büyük silahının üretim olduğunu dile getirdi.

- "Ar-Ge'nin önemini anlamamız gerekir"

Dünya ile rekabet etmek ve ekonomik tehditleri savuşturmak için yüksek teknolojili, katma değeri yüksek üretim stratejileri oluşturulması gerektiğine dikkati çeken Özdebir, "Üretim süreçlerinin küresel boyuta yayıldığı süreçte, Ar-Ge'nin önemini artık anlamamız gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Özdebir, Ar-Ge'nin kaynak yaratmada önemli fırsatlar ortaya koyacağını söyleyerek, bu fırsatlarla sürdürülebilir ekonomik büyüme olgusunun gerçekleşeceğini bildirdi.

Türkiye'nin yüksek teknolojili, verimliliği yüksek mal ve hizmetlerin üretimine yoğunlaşması gerektiğini ifade eden Özdebir, "Sanayiciler olarak, katma değeri yüksek ürünleri nasıl yapabiliriz onu düşünüyoruz." dedi.

TÜFE ve ÜFE'deki yükselişe de değinen Özdebir, üretici fiyatlarındaki artışın yükünü sanayicinin üstlendiğini kaydetti.