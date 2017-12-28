ASO Başkanı Özdebir:

ANKARA (AA) - Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, yıllarca aşırı değerli Türk lirasının birtakım işleri Türkiye'de yapılamaz hale getirdiğini söylediklerini belirterek, "Şimdi kurların gelmiş olduğu seviye itibarıyla birtakım ürünlerin ve işlerin artık Türkiye'de yapılabilir olduğunu görüyoruz." ifadesini kullandı.

ASO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Özdebir, Oda'nın aralık ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 2016'daki hain darbe girişiminin etkisinden ekonomik ve siyasi açıdan henüz kurtulamadığını kaydetti. Özdebir, "Ama reel sektör olarak üzerimize düşen görevi fazlasıyla yaptığımıza inanıyorum ve bunun da Türkiye'nin ekonomik göstergelerine yansıdığını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hükümetin de aldığı tedbirler, Kredi Garanti Fonunun (KGF) devreye sokulması ve istihdamla ilgili desteklerle 2016 yılının yüzde 3,2 büyümeyle kapatıldığını hatırlatan Özdebir, bu yılın genelinde de yüzde 7'nin üzerinde bir büyümenin muhtemel olduğunu belirtti.

Bu yıl büyümenin kalitesini imalat sanayisinin belirlediğine işaret eden Özdebir, imalat sanayisinin sadece üretmekle kalmadığını, ülkenin teknoloji seviyesinin gelişmesine de önemli katkılarda bulunduğunu bildirdi.

Darbe girişiminin ardından Türkiye'ye ilişkin algıda bozulma olmasının yanında kurlarda da ciddi bir sıçrama yaşandığını belirten Özdebir, şunları kaydetti:

"Tabii ki dövizle borçlanan, ithal ürün kullananların sermaye ihtiyaçları ve borçları arttı ancak diğer taraftan da bakıyorum, ithalatta en çok ara malında düşüş var. Biz yıllarca 'aşırı değerli Türk lirası birtakım işleri Türkiye'de yapılamaz hale getirdi.' diye söyledik. Şimdi kurların gelmiş olduğu seviye itibarıyla birtakım ürünlerin ve işlerin artık Türkiye'de yapılabilir olduğunu görüyoruz."

Türkiye'ye ilişkin yurt dışındaki algının el birliğiyle düzeltilmesi gerektiğini vurgulayan Özdebir, "Burada hepimize düşen görevler var. Öncelikle yaptığımız işi, yaptığımız ürünü ve yabancılarla olan ilişkilerimizi son derece düzgün yürütmeliyiz." ifadesini kullandı.

Özdebir, 2018'den ümitli olduğunu, mayıs ayına kadar enflasyonda düşüş yaşanmasını, Türk lirasının biraz daha değerlenmesini beklediğini bildirdi.

KGF'nin vereceği desteklerle Türkiye'nin büyüme potansiyeline uygun bir gelişme yaşanacağını belirten Özdebir, "En azından Orta Vadeli Program'daki yüzde 5,5'lik büyümeyi yakalayabileceğimizi ümit ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.