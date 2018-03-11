ANKARA (AA) - Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Ankara Ticaret Odası (ATO) iş birliğiyle gerçekleştirilen Türkiye Mezunları Ankara İş Dünyası Buluşmaları Sağlık Sektörü Konferansı'nın sonuçlarından memnun olduklarını belirterek, "Hedefimiz bu konferansı periyodik olarak devam ettirmek." ifadesini kullandı.

ASO'dan yapılan açıklamada, odanın 4 yıldır üzerinde çalıştığı ve geçen hafta ATO iş birliğiyle gerçekleştirilen Türkiye Mezunları Ankara İş Dünyası Buluşmaları Sağlık Sektörü Konferansı'ndaki çalıştayların rapor haline getirildiği bildirildi.

Üç gün süren konferans kapsamındaki çalıştaylara 56 ülkeden Türkiye'de sağlık eğitimi alan 200'den fazla kişinin katıldığı anımsatılan açıklamada, konukların bu alandaki Türk katılımcılarla değerlendirmeler yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, raporlaştırılan sunumların Sağlık Turizmi, İlaç ve Eczacılık, Tıbbi Cihaz ve Malzemeleri ile Sağlık Yatırımları ve Politikaları başlıklarını kapsadığı belirtildi.

- "Başka sektörlerde de bu tür konferanslar planlıyoruz"

ASO Başkanı Özdebir, böyle bir alanda ilk defa gerçekleştirilen konferansın sonuçlarından memnun olduklarını belirtti.

Katılımcılardan birçoğunun mezun olduktan yıllar sonra tekrar Türkiye'ye geldiğine dikkati çeken Özdebir, "Hem hastanelerimizi gezdiler hem de medikal sanayicilerimizi ziyaret ettiler. Ayrıca konferansın yapıldığı otelde 50 medikal üretici ürünlerini sergiledi. Böylece ülkemizin teknolojik seviyesini ve geldiği noktayı yakından görme imkanı yakaladılar." değerlendirmesinde bulundu.

Çalıştaylardaki önerileri değerlendireceklerini, buna yönelik bir çalışma grubu oluşturduklarını aktaran Özdebir, hedeflerinin bu konferansı periyodik şekilde devam ettirmek olduğunu vurguladı.

Özdebir, başka sektörlerde de bu tür konferanslar planladıklarına işaret ederek, "Bu ülkeye gönül bağı olan bu insanlarla ilişkiyi devam ettirecek platformları oluşturmamız lazım." ifadesini kullandı.