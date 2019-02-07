ANKARA (AA) - Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, "Yakın zamanda ortaya çıkan ticaret ve kur savaşları şunu ortaya koydu ki artık ülkelerin en büyük silahı üretimdir." dedi.

Özdebir, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu'nda düzenlenen ASO 55. Yıl Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sanayi altyapısı, girişimci potansiyeli ve nitelikli insan kaynağıyla ekonomik kalkınma hedeflerine ulaşmasında Ankara'nın çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Ankara'nın geçen yıl sonu itibarıyla 200'den fazla ülkeye yaptığı ihracatla Türkiye'nin dış ticaret hedeflerine ulaşmasında kritik bir rol üstlendiğini belirten Özdebir, "ASO olarak sanayicilerimizin zihinsel dönüşümü için var gücümüzle çalıştık. Ankara bugün ileri teknolojili patent/faydalı model başvurularının yüzde 14'ünü gerçekleştirmiştir. Ar-Ge yapan üreticilerin yüzde 15'i, ileri teknoloji üretiminin yüzde 13'ü, Ar-Ge mühendislerinin yüzde 28'i ve ileri teknoloji yatırımlarının yüzde 20'sine de Ankara ev sahipliği yapmaktadır." diye konuştu.

4 bine yakın ihracatçıyı ağırlayan Ankara'nın üretim kültürünün, anlayışının ve vizyonunun farklı olduğuna işaret eden Özdebir, üretimlerinin yüzde 40'ı yüksek ve orta yüksek teknolojilerden oluşan Ankara sanayicilerinin bu vizyonlarıyla tüm ülkeye örnek olduğunu dile getirdi.

- "Dünya sanayi üretiminde gerileme var"

Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik daralmanın küresel ölçekte de hissedildiğine dikkati çeken Özdebir, hem dünya ticaret hacminde hem de dünya sanayi üretiminde gerileme olduğunu bildirdi.

Özdebir, Almanya ve Çin ekonomisinde "Satın Alma Yöneticileri Endeksi"nin düştüğünü anımsatarak, şöyle konuştu:

"Ülkelerin iç talep ve üretim hacimleri daralıyor. Buna rağmen 82 milyon genç, dinamik, beşeri sermayesi yüksek nüfusuyla ülkemiz bugünleri de çok rahat aşacaktır. Yeter ki birlik beraberliğimiz daim olsun. Yakın zamanda ortaya çıkan ticaret ve kur savaşları şunu ortaya koydu ki artık ülkelerin en büyük silahı üretimdir. Üretim süreçlerinin küresel boyuta yayıldığı süreçte, Ar-Ge'nin önemini artık idrak etmiş durumdayız."

Teknolojik yeniliğin ve Ar-Ge'nin sağlayacağı imkanlarla sürdürülebilir bir ekonomik büyüme olgusunun gerçekleşeceğini vurgulayan Özdebir, dünyanın şu anda yapay zeka, robotik teknolojiler ve nesnelerin internetiyle 4. Sanayi Devrimi içinde olduğunu söyledi.

Nurettin Özdebir, üretim zincirinin her aşamasının dijitalleştiğini, akıllı üretim sistemleriyle sanayide bir paradigma değişiminin yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu süreç tartışmasız biçimde tüm dengeleri ve tüm iş ekosistemini değiştiriyor. Bu süreçte, geleneksel imalat sanayisi yerini bilişim teknolojileriyle entegre olmuş üretim sistemlerine bırakıyor. Bu sürece sanayicimizin topyekun hazırlıklı olması artık bir zaruret haline gelmiştir."

Konuşmaların ardından çeşitli alanlarda başarı gösteren 55 firmaya ödülleri verildi.



