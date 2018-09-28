ASO 1. OSB'de mezuniyet heyecanı

ANKARA (AA) - Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi (ASO 1. OSB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Namık Kodaman, "Ülkemizin en çok ihtiyaç duyduğu vasıflı istihdam arayışına çare olmak için siz değerli öğrencilerimizin donanımlı, yetişmiş ve liyakat esasıyla mezun olması bizlerin tek arzusu." ifadesini kullandı.

ASO 1. OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, alternatif enerji kaynakları, endüstri ürünleri tasarımı, makine ve elektrik olmak üzere 4 bölümde eğitim verilen Hacettepe ASO 1. OSB Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olan 114 öğrenci için tören düzenlendi.

Kodaman, törende yaptığı konuşmada "Ülkemizin en çok ihtiyaç duyduğu vasıflı istihdam arayışına çare olmak için öğrencilerimizin donanımlı, yetişmiş ve liyakat esasıyla mezun olması tek arzumuz" değerlendirmesinde bulundu.

ASO 1.OSB Yönetim Kurulu olarak eğitime büyük önem verdiklerinin altını çizen Kodaman, şunları kaydetti:

"Hacettepe Üniversitesinin sahip olduğu bilgi birikimi ve teknolojik altyapıyı kullanarak ASO 1. OSB bünyesinde bulunan firmaların Ar-Ge ve inovasyon kapasitelerini arttırmak, üniversite-sanayi iş birliğine katkıda bulunmak ve sanayicimizin ihtiyaç duyduğu bilgi ve beceriye sahip nitelikli insan gücünün yetişmesine katkı sağlamak amacıyla 2012 yılında başladığımız eğitim serüveninde bugün 2017-2018 dönem mezunlarını uğurlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Gideceğiniz yerlerde burada öğrendiğiniz bilgileri tecrübeyle çok daha ileriye taşıyıp ülkemize, memleketimize ve ailelerinize çok güzel hizmetlerde bulunabileceğinize yürekten inanıyorum. Sizleri 2 yıllık bir eğitimin sonunda iş hayatına uğurluyoruz."

Mezuniyet törenine Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen, ASO 1. OSB Yönetim Kurulu Üyeleri Serdar Tütek ve Tahsin Ata ve çok sayıda davetli katıldı.