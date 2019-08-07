ASO 1. OSB ile Başkent Üniversitesi iş birliği protokolü imzaladı

ANKARA (AA) - Ankara Sanayi Odası (ASO) 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Başkent Üniversitesi arasında iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikte eleman yetiştirmeye yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

ASO 1.OSB'de düzenlenen imza töreninde konuşan ASO Sürekli Eğitim Merkezi (ASOSEM) Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Tütek, sanayinin ihtiyacı olan nitelikli üniversite öğrencileri ve mesleki bilgi donanımına sahip ara elemanı yetiştirmek için yola çıktıklarını söyledi.

OSB olarak çeşitli projelerle mesleki eğitime katkı sağlanmasına gayret ettiklerini aktaran Tütek, "Üretimi geliştirmeyi teknik eğitimle başardığımız takdirde ülkemiz mallarının kalitesini, yurt dışı itibarını ve katma değerini arttıracağız. Bunun faydasını bütün işletmelerimiz görecek. Bunun için eğitimlerin kalitesi ve yeterliliği çok önemli ve iş birliklerimizi geliştirerek bu doğrultuda çalışıyoruz." dedi.

Tütek, Ankara'nın önemli üniversitelere ev sahipliği yapan bir şehir olduğunu anımsatarak, sanayicilerin katma değeri yüksek ürün ortaya çıkarmak adına üniversitelerle yapacağı iş birliğinin hayati önem taşıdığını belirtti.

- "Burada yapılanlar üniversite sanayi iş birliğinin özünü oluşturuyor"

Başkent Üniversitesi Rektörü Ali Haberal da üniversite olarak sanayi ve sivil toplum kuruluşları iş birliğine önem verdiklerinin altını çizerek, ASO 1. OSB'de yer alan mesleki eğitim faaliyetlerini görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başta savunma sanayisi olmak üzere birçok sanayi kolunun Ankara'dan ülkeye yayıldığını vurgulayan Haberal, "Eğitim olmadan ülkenin kalkınması mümkün değil. Meslek yüksek okullarına talep hızla yükseliyor. Burası Ankara'nın en eski OSB'si ve buradaki eğitime yapılan yatırım, atölyeler, uygulama imkanları, donanımlar üniversite sanayi iş birliğinin özünü oluşturuyor." şeklinde konuştu.

Haberal, üniversitedeki bilginin sanayiye dahil edilip genişletilmesinin ülke adına son derece önemli bir adım olacağını vurguladı.

İmza töreni öncesinde Haberal ve beraberindeki akademisyenler seneye eğitim hayatına başlayacak ASOSEM'i gezdi. ASOSEM'de içerisinde model fabrika, endüstriyel otomasyon, plastik, elektrik ve makine teknolojisi uygulama eğitimleri verilecek. İşletmelerin ihtiyaçlarına yönelik istihdam için alınan öğrencilere günlük 77 lira ücret ödenecek. Eylül ayından itibaren eğitime başlayacak merkez, yılda 1080 kişilik 19-35 yaş arası erkek ve kadın kursiyerlere eğitim vermeyi hedefliyor.















