ASELSAN'dan yerlileştirme hamlesi

ANKARA (AA) - Türk savunma sanayisinin lider şirketlerinden ASELSAN, ihtiyaç duyduğu ürün ve malzemelerin yerlileştirilmesi için önemli bir hamle başlattı.

Yerli ve milli teknoloji çözümleri için çalışmalar yürüten ASELSAN, bu süreçte birlikte iş yaptığı tedarikçilerle kurduğu ilişkiyi farklı bir noktaya taşıyor.

Bugüne kadar ihtiyaç duyduğu kimi ürünlerin yerlileştirilmesi konusunda tedarikçilerine çeşitli sorumluluklar veren ve bu anlamda kabiliyetlerinin gelişmesini destekleyen ASELSAN, bu çerçevede yeni bir yaklaşımı hayata geçirdi.

Öncelikli olarak yerlileştirilmek istenen malzemeleri broşür haline getirerek firmalara sunan ASELSAN, bu amaçla birlikte çalışma davetinde bulundu.

ASELSAN’ın yerlileştirme çalışmalarında pay sahibi olmak isteyen firmalar, broşürleri inceleyip yetkinliklerine uygun ürüne karar verdiklerinde "millilestirme@aselsan.com.tr" adresine yeteneklerini ve neden bu ürünün yerlileştirmesinde görev almak istediklerini anlatan en fazla 2 sayfalık bir niyet mektubu ile başvuru yapabiliyor. Bu başvurular, ASELSAN Milli ve Yerli Ürün Geliştirme Kurulu tarafından değerlendirilerek uygun bulunan ürünler için teknik çalışma başlatılıyor.

15 bin kalem arasından tek tek seçim

Yerlileştirme konusundaki yeni yaklaşımlarına ilişkin bilgi veren ASELSAN Merkezi Tedarik Direktörü Ali Rıza Kılıç, şirketin, savunma sanayisinin teknolojik gereksinimlerine paralel olarak ihtiyaçlarını karşılamak için çok sayıda teknolojik malzemeyi, ara ürünü yurt dışından tedarik ettiğini söyledi.

Türkiye'deki yerli ve milli üretime yönelik çabalara katkıda bulunmak amacıyla yurt dışından tedarik ettikleri malzeme ya da ara malzeme niteliğindeki çok sayıda kalemi incelediklerini dile getiren Kılıç, şöyle konuştu:

"Son 3 yılda yurt dışından temin edilen yaklaşık 15 bin kalem malzemeyi bu şekilde inceleyerek bunların içerisinden gelecekte de alabileceğimiz, ortak projelerde kullanabileceğimiz, potansiyel tedarikçiler açısından da bir hacim oluşturabileceğini düşündüğümüz, bizim için kritik olan malzemeleri belirledik. Bunların her biri için bir broşür hazırladık. Bunlarda malzemenin genel özelliklerini çok fazla teknik detaylara girmeden belirleyerek, tedarikçiye fikir verebilecek maksimum bilgiyi vermeye çalıştık.

Burada amacımız, bu tür teknolojik ürünlere ilgi duyan tedarikçileri tespit etmek, onlarla bağlantıya geçip, teknik görüşmeler yaparak bu ürünü yerlileştirip ülkemize kazandırmak. Bu ürünlere tek başına ürün diye bakmamak lazım. Buradaki asıl amaç, teknolojiyi kazanmak. Biz belki o ürünün 1-2 çeşidini alıyoruz ama bunu yapabilecek firmalar o teknolojiyi kazanmış olacaklar ve sadece bize değil, aynı zamanda bu ürüne ihtiyaç duyabilecek diğer ana sanayi firmalarına hizmet edebilecekler, yurt dışı pazarlara açılarak ihracat yapabilecekler. Böylece biz ürünü yerlileştirme çalışmasını yürütmüş olacağız, onlar için de bir pazar yaratılmış olacak."

900 milyon dolarlık pasta büyüyecek

Kılıç, bundan önce de çok sayıda yerlileştirme çalışması yürüttüklerini, yürütmeye de devam ettiklerini belirterek, yeni yaklaşımla tüm bunları daha kurumsal hale getireceklerini ifade etti.

Ali Rıza Kılıç, ASELSAN sitesinde tedarikçi portalı aracılığıyla bu ürünlerin hepsine ulaşılabileceğini söyledi.

Türkiye'de ve yurt dışında ASELSAN ürün ve çözümlerinde kullanılan 220 malzemeyi temsil eden 62 broşürü tedarikçilerin görüşüne sundukları bilgisini veren Kılıç, şunları kaydetti:

"Bir taraftan yerlileştirme süreci başlayanları listeden çıkaracak, bir taraftan da güncel ihtiyaçlar doğrultusunda listeye yeni malzemeler ekleyerek, güncellemeye devam edeceğiz. Amacımız bu listeyi sürekli güncel tutmak ve geliştirerek ilerlemek. Bu şekliyle yerlileştirme, yurt içinden alım oranımız yükselecek, hem bizim açımızdan hem de ülke açısından bir katma değer oluşacak. 2008’de yurt içi alım oranımız yüzde 35-40 iken şu anda yüzde 65'lere çıkmış durumda. 2017'de yaklaşık 1,4 milyar dolarlık sipariş verildi. Bunun 900 milyon doları yurt içinden. Yurt içi alım oranını artırmanın yolunu arıyoruz. Bu da yerlileştirme çalışmaları ve anahtar teslim iş dağıtımından geçiyor. Bunun için yetkin, nitelikli alt yüklenicilere ihtiyaç var."